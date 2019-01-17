Мама Царь может оказаться в красном кресле шоу «Голос.Дети»

На Украине совсем скоро выборы, а значит есть надежда на оттепель в отношениях нашей страны с агрессивным Киевом. В случае прихода к власти партии мира, конечно. И первый шаг навстречу, возможно, сделает российское телевидение. По крайней мере, 17 января внезапно появилась версия состава наставников в шоу «Голос. Дети — 6», и в списке одобренных Первым каналом артистов вдруг оказалась украинская певица Светлана Лобода.

Работавшая до этого в украинской версии «Голоса» в 2012 году певица может стать символическим телемостиком между Россией и Украиной (почти как Ани Лорак, наставница шоу «Голос. Перезагрузка»). Ведь концерты Лободы в одесском курорте Аркадия уже срывали по политическим причинам, но певица не сдалась и продолжает давать концерты в России, зарабатывая все больше и больше.

Пелагея ранее уже работала в "Голосе"Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В тренерском плане артистке тоже не очень трудно будет адаптироваться. Ведь у Лободы есть две дочери — Евангелина Царь и Тильда Лобода, которых она успевает воспитывать в перерывах между гастролями. Найти общий язык с детишками из России Светлане будет только в радость.

Разумеется, Первый канал официально не подтверждает эту информацию. Но, как уже было раньше, в десяти случаях из десяти опубликованный заранее «слив» состава наставников «Голоса» оказывался совсем не фейком и не спонтанной газетной уткой.

В компании с Лободой на детском «Голосе» может оказаться и Валерий МеладзеФото: Первый канал

Интересно, что в компании с Лободой на детском «Голосе» могут оказаться Валерий Меладзе (тоже работавший в детском «Голосе») и Пелагея. Если так, то это будет первый случай в истории проекта на Первом канале, когда сразу две девушки одновременно станут вокальными тренерами. Раньше подобной смелости организаторы «Голоса» себе не позволяли. Интересно, как встретит российская телеаудитория Светлану Лободу, еще более захватывающей обещает быть конкуренция двух блондинок-наставниц.

Съемки детского «Голоса» начнутся совсем скоро, а в феврале проект должен появиться в эфире Первого канала. Вести шоу будет Дмитрий Нагиев.