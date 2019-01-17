2019-01-17T19:49:47+03:00
Здоровье

Вьетнамские врачи спасли пациента с помощью 15 банок пива

У мужчины было отравление метиловым спиртом и ему грозила смерть
Максим ВОЛОДИН
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Пациента подключили к аппарату для гемодиализа - чтобы выводить метанол и его производныеПациента подключили к аппарату для гемодиализа - чтобы выводить метанол и его производные
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Вьетнамские врачи рассказали об удивительном случае, в реальность которого не все поверят. Медики сумели спасти от смерти 48-летнего Нгаена Ван Нхана - уровень метанола в его крови превышал предельно допустимый (это 80-150 миллилитров в зависимости от веса тела) более чем в 1 тысячу раз. Как именно такое количество опасного вещества попало в организм мужчины, не уточняется. Вероятнее всего, Нгаен употреблял суррогатный алкоголь. Вьетнамцу грозила смерть. Быстро вывести из организма такое количество метанола невозможно, для этого требуется время. Но врачи Главного госпиталя в провинции Куангчи использовали особенность человеческой печени: если в теле находится одновременно этанол и метанол (как у Нгаена Ван Нхана), то печень сначала перерабатывает первое вещество, а потом принимается за второе. Этанол содержится во всех алкогольных напитках. И вьетнамские медики в прямом смысле побежали в магазин за пивом!

Тут у специалистов может возникнуть вопрос: почему было просто не использовать медицинский спирт? Ответа на него, увы, нет.

Как потом рассказал журналистам глава отделения интенсивной терапии доктор Ле Ван Лам, пива взяли с запасом - 15 банок. Три из них влили сразу. Пациента подключили к аппарату для гемодиализа - чтобы выводить метанол и его производные: муравьиную кислоту и формальдегид, которые очень токсичны. Дальше по банке пива в час вливали в желудок пациента, чтобы печень продолжала трудиться над этанолом, но игнорировала метанол.

В итоге пациент пришел в сознание. Спустя три недели его выписали. Он даже не ослеп, что часто бывает при употреблении метилового спирта.

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