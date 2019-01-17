2019-01-17T20:07:19+03:00
Происшествия

Москвич поймал подозрительного газовщика и сдал его в полицию

Пожилым соседям мужчины он пытался навязать дорогостоящий, но совершенно бесполезный прибор [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Детектор утечки газа за баснословные 20 тысяч рублей 80-летней жительнице Москвы на днях пытался продать мужчина в униформе сотрудника газовой службыДетектор утечки газа за баснословные 20 тысяч рублей 80-летней жительнице Москвы на днях пытался продать мужчина в униформе сотрудника газовой службыФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

После ЧП со взрывами газа в Магнитогорске и городе Шахты активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на страхе людей. В квартиры попадают под предлогом проверки газового оборудования, а дальше предлагают чудо-приборы, которые якобы спасут от беды. Наживаются, как правило, на пенсионерах, которых проще всего обмануть.

Детектор утечки газа за баснословные 20 тысяч рублей 80-летней жительнице Москвы на днях пытался продать мужчина в униформе сотрудника газовой службы. Бабуля уже была готова раскошелиться, но решила посоветоваться с соседом.

- Газовщик нес полную ерунду про датчики, которые нужно вмонтировать в газовую трубу. Я кандидат технических наук и сразу понял, что это развод. Оставить его безнаказанным я не мог. Я взял его удостоверение и позвонил в полицию, - рассказал Алексей Лопарев.

Газовщик, обвиненный в мошенничестве, такого поворота событий явно не ожидал. Он набросился на Алексея и попытался силой забрать документ.

- Чего же ты кулаками машешь, ты же на работе,- заступилась за соседа пенсионерка.

До драки не дошло, вместо этого оба мужчины включили камеры мобильных телефонов и на лестничной площадке стали ждать сотрудников полиции. Позже Владимир выложил запись в сеть. Ролик набрал несколько тысяч просмотров и наделал немало шума. Пользователи социальных сетей осуждают агрессивную манеру общения сотрудника газовой службы. На видео он постоянно угрожает Алексею и не стесняется в выражениях.

- Зачем удостоверение забрал, - возмутился газовщик.

- Сейчас вместе поедем в полицию и там я его тебе верну, - объяснил Алексей.

- Ты в карете скорой помощи поедешь, - угрожал газовщик.

- Мы с соседями сейчас на тебя заявление напишем, - парировал Алексей.

- Ты в Шерлока Хомса заигрался, - смеялся ему в лицо газовщик.

Еще чуть-чуть и кажется мужчины сцепились бы в драке. Обстановку разрядили подоспевшие полицейские. Бдительного Алексея они поблагодарили, а газовщика и правда доставили в отделение. Но после выяснения обстоятельств служебное удостоверение ему все-таки вернули. Контора, в которой работает мужчина, хотя и является коммерческой, но имеет все необходимые лицензии. А вот методы работы фирмы вызывают сомнения.

- Поквартирный обход могут осуществлять только сотрудники газовой службы, которые обслуживают домовое оборудование. Они ничего не продают и только дают рекомендации. Все остальные визитеры, как правило предлагают жильцам дополнительные услуги, которые чаще всего являются бесполезными, - пояснил «КП» активист общественного движения «Коммуналка» Дмитрий Петрушенко.

Были ли нарушения в действия газовщика со скандального видео, сейчас выяснят в полиции.

- По данному факту проводится проверка,- сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Москвич поймал подозрительного газовщика и сдал его в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверки домов с газовыми плитами в Москве: Обход всех квартир, инструктаж жильцов под роспись и ревизия управляющих компаний

До 23 января во всех жилых домах Москвы с газовыми плитами проведут дополнительное внеплановое обследование состояния и работоспособности газового хозяйства.

- Такое решение принято в связи с серьезными происшествиями в жилом фонде разных регионов России, связанными с бытовым газом, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В сирийском Манбидже задержали боевиков, планировавших новые теракты
На северо-западе Москвы горят гаражи
Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран
Адвокат Елены Бойко: "Она старалась максимально соблюдать миграционное законодательство"
Асад рассказал о стратегическом значении соглашения между Севастополем и Тартусом
В Нидерландах обнаружено неизвестное ранее полотно Ван Гога
Шестеро поляков попали под суд за празднование дня рождения Гитлера
В Италии продают дома за один евро
Правительство Великобритании представит запасной план по Brexit
Новый вирус-вымогатель атакует Сеть
Роскомнадзор запросил у Би-би-си дополнительные сведения о соблюдении закона
Sputnik о блокировке Facebook связанных с Россией аккаунтов: Это фактически цензура
Суд Херсона оставил Вышинского под арестом до 16 февраля
США предоставили данные о предполагаемом нарушении Москвой ДРСМД
Путин поручил утвердить план развития волонтерства в России
В Киргизии полиция задержала десятки участников антикитайского митинга
Берлускони будет участвовать в выборах в Европарламент
Во Вьетнаме врачи спасли мужчину, перелив в его желудок 15 банок пива
В Госдепе назвали основное условие для спасения Договора о РСМД
"Нафтогаз" сообщил об аресте активов "Газпрома" на сумму $2,56 млрд
В Японии скончался старейший в стране шимпанзе
При крушении вертолета в Алма-Ате погиб пилот
В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»