Москвич поймал подозрительного газовщика и сдал его в полицию.

После ЧП со взрывами газа в Магнитогорске и городе Шахты активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на страхе людей. В квартиры попадают под предлогом проверки газового оборудования, а дальше предлагают чудо-приборы, которые якобы спасут от беды. Наживаются, как правило, на пенсионерах, которых проще всего обмануть.

Детектор утечки газа за баснословные 20 тысяч рублей 80-летней жительнице Москвы на днях пытался продать мужчина в униформе сотрудника газовой службы. Бабуля уже была готова раскошелиться, но решила посоветоваться с соседом.

- Газовщик нес полную ерунду про датчики, которые нужно вмонтировать в газовую трубу. Я кандидат технических наук и сразу понял, что это развод. Оставить его безнаказанным я не мог. Я взял его удостоверение и позвонил в полицию, - рассказал Алексей Лопарев.

Газовщик, обвиненный в мошенничестве, такого поворота событий явно не ожидал. Он набросился на Алексея и попытался силой забрать документ.

- Чего же ты кулаками машешь, ты же на работе,- заступилась за соседа пенсионерка.

До драки не дошло, вместо этого оба мужчины включили камеры мобильных телефонов и на лестничной площадке стали ждать сотрудников полиции. Позже Владимир выложил запись в сеть. Ролик набрал несколько тысяч просмотров и наделал немало шума. Пользователи социальных сетей осуждают агрессивную манеру общения сотрудника газовой службы. На видео он постоянно угрожает Алексею и не стесняется в выражениях.

- Зачем удостоверение забрал, - возмутился газовщик.

- Сейчас вместе поедем в полицию и там я его тебе верну, - объяснил Алексей.

- Ты в карете скорой помощи поедешь, - угрожал газовщик.

- Мы с соседями сейчас на тебя заявление напишем, - парировал Алексей.

- Ты в Шерлока Хомса заигрался, - смеялся ему в лицо газовщик.

Еще чуть-чуть и кажется мужчины сцепились бы в драке. Обстановку разрядили подоспевшие полицейские. Бдительного Алексея они поблагодарили, а газовщика и правда доставили в отделение. Но после выяснения обстоятельств служебное удостоверение ему все-таки вернули. Контора, в которой работает мужчина, хотя и является коммерческой, но имеет все необходимые лицензии. А вот методы работы фирмы вызывают сомнения.

- Поквартирный обход могут осуществлять только сотрудники газовой службы, которые обслуживают домовое оборудование. Они ничего не продают и только дают рекомендации. Все остальные визитеры, как правило предлагают жильцам дополнительные услуги, которые чаще всего являются бесполезными, - пояснил «КП» активист общественного движения «Коммуналка» Дмитрий Петрушенко.

Были ли нарушения в действия газовщика со скандального видео, сейчас выяснят в полиции.

- По данному факту проводится проверка,- сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Москвич поймал подозрительного газовщика и сдал его в полицию.

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