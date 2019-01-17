2019-01-17T20:08:55+03:00
В мире

Власти небольшого городка на Сицилии распродают дома за 1 евро

Уже куплено 10 зданий
Арина СУВОРОВА
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Цель акции заключается в том, чтобы возродить городскую общинуЦель акции заключается в том, чтобы возродить городскую общину
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Власти небольшого городка на Сицилии — Самбука-ди-Сицилия — запустили необычную акцию: они распродают исторические палаццо по символической цене — 1 евро, пишет CNN.

Цель акции заключается в том, чтобы возродить городскую общину. В последние годы во многих регионах Италии наблюдается отток населения из сельских районов — люди массово перебираются в большие города. Под эту волну попала и Сицилия.

Самбука-ди-Сицилия далеко не первый итальянский город, который заманивает иностранцев подобными предложениями. Местный муниципалитет даже готов упростить бюрократические процедуры, чтобы облегчить покупку домика для любого желающего в короткий срок.

Правда, бесплатный сыр только в мышеловке, поэтому новых владельцев ждет подвох. Каждый, кто приобретет палаццо в Самбуке, будет вынужден отремонтировать приобретенный дом в течение трех лет. А такой ремонт в среднем обойдется в 15 тысяч евро. Кроме того, покупателям придется внести залог в размере 5 тысяч евро, который вернут по завершении ремонтных работ.

Власти города уверены, что Самбука не разочарует тех, кто решится на покупку недвижимости.

- 10 домов уже проданы. Десятки других еще доступны, но остро нуждаются в ремонте. К нам уже обратились покупатели из Швейцарии, Франции и Испании. Каждый день количество запросов только возрастает, - сказал заммэра Джузеппе Качиоппо.

Самбука-ди-Сицилия расположена на юге Сицилии. Городок раскинулся на вершине холма, с которого открывается вид на средиземноморский остров и большое озеро Lago Arancio. Туристов здесь мало, так как особыми историческими достопримечательностями город похвастаться не может, да и до моря путь неблизкий - около 30 км.

Самбука была основана греками в 830 году, затем была захвачен сарацинами, которые превратили ее в крупный торговый центр. В исторической части города до сих пор сохранились мечети. Большинство выставленных на продажу домов располагаются в одном из самых древних и красивых районов — Сарацинском.

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