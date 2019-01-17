На «Мастерских добра» волонтеры помогут детям из приютов и больниц стать изобретателями

В эту субботу, 19 января, празднуется международный День детских изобретений. Эта дата посвящена важным вещам - развитию творческого потенциала и жажды к знаниям у будущих поколений. Особенно важно это для тех детей, о чьем будущем не могут позаботиться родители.

Поэтому волонтеры движения DaDobro решили провести акцию «Мастерские добра». Добровольцы по всей стране поведут творческие и интеллектуальные мастер-классы для воспитанников детских домов, социально-реабилитационных центров, коррекционных интернатов, пациентов детских больниц и подопечных центров социальной поддержки.

– Знаете ли вы, что объединяет водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля? Все эти «штуки» были изобретены детьми! – говорит Оксана Богданова, президент благотворительного фонда «ДаДобро». – И надо ли говорить, насколько это важно сегодня – всячески поддерживать детское творчество, страсть к изобретательству, тягу к знаниям? Наша акция «Мастерские добра» нацелена именно на такую поддержку.

Добровольческое движение действует уже в 30 городах страны - от Калининграда до Владивостока.

Так, в Краснодаре волонтёры проведут для пациентов городской детской больницы интерактивные игры с вопросами о космосе и вселенной. В Смоленске ребят научат интуитивному рисованию – технике, которая открывает безграничный простор для воображения. В Выборге на «историческом» кулинарном мастер-классе воспитанники городского социального центра научатся печь традиционные карельские пирожки и варить новгородский сбитень. Во Владивостоке дети станут участниками уникального квеста «Найди Золотого Трепанга», который пройдет в одноименном музее этого уникального морского организма.

В Москве воспитанников детского социально-реабилитационного центра «Астарта» из подмосковной Рузы пригласят в павильон «Робостанция» на ВДНХ. А после познавательных мастер-классов ребят отвезут на матч российской баскетбольной Суперлиги, в котором московская команда МБА сразится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Поддержать волонтеров может каждый. Во многих городах юные участники акции смогут получить не только новые знания и эмоции, но полезные подарки. Добровольцы вручат детям развивающие игры, детские научно-популярные книги и энциклопедии, наборы для творчества. Что поддержать акцию, нужно просто связаться с координатором акции в вашем городе.

Как присоединиться:

Контакты координаторов:

Москва (офис благотворительного фонда «ДаДобро»):

ул. Сущевская 27/1, подъезд 2, офис 252, тел.: +7 (495) 665-10-07 (Алёна Данилова).

Санкт-Петербург:

Лиговский проспект, дом 50, корпус 6,

1-ый этаж, помещение 53, тел.: +7 (965) 784-98-50 (Егор Лапиков).

Нижний Новгород: Мария Маслова, +7 (920) 022-23-51

Выборг: Ирина Беляева, +7 (960) 277-75-67

Красноярск: Алена Гехт, +7 (913) 040-10-76

Кемерово: Александра Феоктистова, +7 (961) 737-76-40

Смоленск: Даната Стальберг, +7 (910) 765-39-05

Великий Новгород: Наталья Коваленко, +7 (921) 186-19-98

Новосибирск: Оксана Лютова, +7 (983) 306-24-85

Владивосток: Ольга Кудрявцева, +7 (902) 524-25-32

Краснодар: Анна Главатских, +7 (905) 477-99-18

Екатеринбург: Надежда Захарова, +7 (982) 691-16-01