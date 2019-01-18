Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»

Продолжение. См. Предыдущие части

НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНИТЬ?

Момент истины - штука всегда неприятная.

Стоишь у механизма, откусывающего деревья, и думаешь - зачем? Ради чего?

Железяка нежно обнимает лапкой сосну, та вздрагивает и вдруг падает. Механизм галантно на лету подхватывает красавицу за талию, вжик-вжик - аккуратное бревно.

И этот железный фронт неумолимо прет вперед. И где-то за горизонтом, словно в фильме «Аватар», его ждут злые аборигены - эвенки со своими священными рощами. Они ходят по судам, вою­ют, а толку? Их рощи проданы…

За нашими спинами, там, где был северный лес, - свалка. Это нормально. Мы с лесорубами из крупной кампании - им проблемы с экологами не нужны. Это на дальних делянах, где нет дорог и лес тащат без дороги, волоком, на тягачах, там да, страшно.

- Не люблю туда ходить, - хмурится местный охотник. - Мало кто убирает деляны, как этого требует закон, слишком дорого. Это надо видеть… (зло) впечатление, что тайгу насилуют и прячут там, где никто видит. Туда никакой лесник не дойдет. И ее труп разлагается. Идешь по лесосеке и слышишь треск - жрет ее короед…

Чепуха.

Ты в тайге всего несколько дней, но уже понимаешь - лирика это. Эмоции. Заламывание рук а-ля Гринпис.

Бессмысленно. Ничего нельзя изменить.

Здесь ты тихо привыкаешь к мысли: рано или поздно тайгу вырубят, ветра поменяют направление, изменится климат и наши правнуки проклянут нас…

Перед распилом тайга проходит через огонь и воду - гидротермическую обработку. С высоты птичьего полета (нашего квадрокоптера) это выглядит апокалиптически.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГОСУДАРСТВУ ЭТО НЕВЫГОДНО!

Мало кто это знает, но России как государству рубить тайгу на самом деле… невыгодно! Доход от лесной промышленности за 2017 год 31,8 миллиарда рублей (арендная плата, штрафы, пошлины, налоги предприятий), убытки - 60 миллиардов (пожары, незаконные рубки, хищения).

И это несмотря на все усилия таможни и налоговиков, несмотря на введенную систему, регистрирующую каждое срубленное дерево.

России сегодня выгодно вообще закрыть лесную промышленность. А на сэкономленные деньги отменить сокращение штата лесников, которых сейчас так мало, что поневоле становишься конспирологом: не заинтересован ли кто-то там, наверху, в отсутствии контроля?

России выгодно по опыту СССР возродить федеральную лесную пожарную службу (потому что леса сгорает больше, чем вырубают). Причем службу, способную тушить самое начало пожара, а не когда в огненный шторм героически бросают казенные деньги.

И получается, тысячу раз прав министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, который предложил закрыть границу с Китаем. Из логики: вы говорите - это полностью парализует лесную промышленность? И слава богу!

Валка леса в тайгеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Но произойдет ровно наоборот, - думали мы, глядя, как потрошат тайгу. - Очень скоро российское правительство введет модное в Европе «интенсивное землепользование» (пилотный проект обкатывается уже в ряде областей), когда разрешат рубить недостигший возраста 70 лет «молодой» лес и сажать взамен новый. Чтобы лесовозы не ездили за 200 - 300 километров от Богучан и Таежного, а дешево и сердито косили молодую тайгу прямо за околицей…

И если новый лес даже попытаются посадить (что вряд ли) и если он даже взойдет (приживаются лишь 20% саженцев) - то все равно поселок Таежный в Сибири на полвека останется Степным.

И это, если подумать, правильно. Потому что русский человек живет здесь и сейчас.

- Вы хотите, чтобы все население уехало отсюда? - пожал плечами депутат горсовета здешнего города Канска Евгений Иванов. - Вы хотите, чтобы таежные городки Богучаны, Лесосибирск, Таежный и еще сотня таких же вымерли? Это, вы считаете, выход?!

Иванов считает, что лесной бизнес можно исправить, его надо почистить прокурорам, а законодателям - вернуть старый Лесной кодекс. Иванов оптимист, хотя как-то ввязался в эксперимент - официально, без взяток, купил в лесхозе лес. Это оказалось возможно. Правда, то, что остальным оформляли за сутки, Иванову (благодаря его напору) выдали за два года. Зато депутату удалось подсчитать, что из конечной суммы 4500 рублей за кубометр, за которую местные мужики продают лес китайцам, государству досталось 500.

Крупный завод в ЛесосибирскеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все остальное делилось четко, по понятиям, между русскими ребятами - лесниками, чиновниками и бизнесменами.

- Отчего, - говорит канский депутат, - и горит тайга. Все стороны заинтересованы в сокрытии следов. Поэтому у местных «таежная гигиена» - вырубил часть леса, остальное поджог. Пусть ты срубил десять гектаров, а сгорела тысяча - кого это волнует?

Но главная беда, считает Иванов, не в китайцах. И даже не в отечественном воровстве. Ангарская сосна нужна Китаю, Египту, Ливану, Ирану, всем. Но не России.

Получается, сделать из нее стул, стол, шкаф мы, соотечественники Гагарина, не в состоянии?

Виды ЛесосибирскаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГОРЬКАЯ ПРАВДА И ПАТРИОТИЗМ

Мы долго бились над этим космическим вопросом, пока по мистической случайности не встретили в Канске мудрого китайца по имени Цай Минь. Он улыбнется и скажет: «Я живу здесь 15 лет. Однажды все новогодние праздники пил с русскими и прозрел…».

Но это случится завтра…

А сегодня мы блуждаем по Лесосибирску, еще одному городу, который в Красноярском крае считается «китайским». И, казалось, вот-вот нащупаем ответ.

Пытающийся восстановить Маклаковский лесокомбинат иорданец Мухаммед Боргути, рассказывал нам, как приехал в Россию в начале 90-х студентом, как страстно влюбился в русскую поэзию и во всю «вашу удивительную страну со всеми ее завихрениями». Говорит, проблема, конечно, в себестоимости местной продукции. Она проигрывает почти всем странам-конкурентам.

Виды ЛесосибирскаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конечно, говорит, причины на первый взгляд банальные - банковские проценты и стоимость электричества. («Словно у вас, русских, нет задачи развивать промышленность».) Но есть для Мухаммеда что-то совершенно непостижимое - наши железнодорожные тарифы.

- Почему доставка из Канады и Германии в Китай дешевле, чем из Лесосибирска? Хотя отсюда до Китая руку протяни? - улыбался он. - И получается, что производить мебель здесь о-о-очень дорого. Она выйдет по такой цене, что будет гнить на складе…

Другой директор предприятия, удостоверившись в своей полной анонимной безнаказанности, молча взял железный подстаканник. Подошел к двери. И врезал.

- Видишь вмятину? - показал. - Это массив твоей хваленой ангарской сосны. Мягкое дерево, непрактичное. Кто купит такую мебель? (Смотрит иронично.) Хочешь неприятную правду? Наша сосна идет на стропила в Египте, в Китае - тоже на стройки…

- А мы бы купили мебель из ангарской сосны российского производства! - вдруг говорим, вспоминая о последнем танце механизма с бедной сосной. - Хорошую мебель все купили бы…

- Вранье и патриотизм! - рассмеялся директор. - Ну хорошо, специально для таких, как вы, у Красноярска построили лучшую в мире мебельную фабрику «Мекран». Самое современное оборудование! Хорошие специалисты. И как думаешь?

Журналист «Комсомольской правды» Владимир ВорсобинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Обанкротились? - ворчим. (Ну кто мне расскажет здесь о хэппи-энде?..)

- Да! И я чуть не обанкротился. История одинаковая - едем в Москву, подписываем большую бумагу - инвестиционный договор! Закладываем в планы инфляцию в 4%, ГСМ - в 40 рублей, берем кредит… А тут бац - инфляция выше, ГСМ - по 50 плюс дикие проценты банков, они присылают судебных исполнителей - и все. Нет промышленности! Ты думаешь, у нас люди тупее китайцев?! - долбанул кружкой уже по китайскому столу директор (нет вмятины. - Авт.). - Там деньги дают под 1%, а у нас - под 15. И еще скажу (выключите свой дурацкий диктофон!) - пусть черные лесопилки уводят у меня специалистов. Слава богу, что на Руси эти лесопилки есть. Иначе Лесосибирск бы умер… Люди у нас порядочные, они и хотели бы платить налоги, если бы система была не такой уродской! Потому что, если платить все налоги, - ты банкрот!

На китайской лесопилоке в ЛесосибирскеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кстати, самые главные лесопилки Лесосибирска - у китайцев Яна и Гриши (любые китайские имена в Сибири волшебным образом превращают в русские). Они получают леса больше, чем все лесопромышленные комбината города. Причина: у русских нет денег. А у Яна с Гришей есть…

- Отношение к китайцам у нас нормальное, - рассказывает нам один лесосибирский приятель. - Без любви особой, но понимаем - они нас кормят… Тут ведь даже не в Грише дело. Приехал к нам как-то китайский бизнесмен Юра, организовал «тупичок», лесопилку, раскрутился, женился на местной прошмандовке. Родили ребенка. И поехал как-то Юра на родину на побывку. Вернулся - все распродано. На жену, болван, все переписал! А та оставила Юру без гроша… Через год вдруг снова появляется в городе. Веселый, снова с деньгами. Оказывается, им в Китае дают беспроцентный кредит на работу в России, а если форс-мажор, долг… прощается. Измена русской жены в Китае считается уважительной причиной. (Смеется.)

Вырубят ли китайцы «весь сибирский лес»? 00:00 00:00

ОБИДА ИМЕНИ КОБЫЛКИНА

Всекрасноярский лесопильный цех - город Канск. Цай Минь наливал зеленый чай, с улицы тянуло дымом - знаменитые незаконные канские свалки, уже пару раз поджигавшие город, снова начали раскуривать свою вонючую трубку…

Станция КанскФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мудрый Цай, как говорят местные, из тех китайцев, чья доброта непонятна. Цай дает в долг русским бизнесменам, выручает лесом. За 15 лет он стал понимать русскую душу.

- Помню, приехал на загрузку перед Новым годом, а там все рабочие пьяные, - улыбается он. - И так тоскливо стало. Ничего не получится, думаю, здесь, в России. И напился я там с русскими с горя… Через три дня думаю - все, хватит, пора работать. И все стало получаться! - смеется.

Цай Минь и Владимир ВорсобинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При вопросе: «Почему китайцам тайга нужна, а русским нет?» - Цай Минь сильно заволновался. И началось что-то странное. Цай стал ходить по комнате и много-много говорить, перескакивая с китайского на русский и обратно. Цай вдруг сказал, что недоволен русским министром Кобылкиным, предложившим закрыть границу с Китаем. Что слова Кобылкина о том, что китайцы должны восстанавливать лес в России, сильно усложнили бизнес-отношения между странами.

Китайская лесопилка в КанскеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Это как если бы вы пришли в магазин, купили продукты, а вам продавец сказал: теперь ты, покупатель, еще пол в магазине вымой, - изумлялся Цай. И даже выдал нам секрет, что китайская сторона предложила ему поучаствовать в строительстве Красноярского ЦБК. Но теперь он, скромный Цай из Канска (!), отговаривает Пекин от проекта. Дескать, с русскими начало твориться что-то не то…

В словах китайца сквозила обида.

- В 90-х Китай открыл двери перед русскими инвесторами, - говорил он. - Считалось, что иностранные деньги - благо для нашей страны. В России сейчас я чувствую другое отношение. В Китае много леса - новозеландского, индонезийского. Русского - только процентов 20. Вы хотите лишиться рынка? Хотите сами делать мебель? Делайте! Можем научить.

Почему китайцам тайга нужна, а русским нет?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Научите, - сонно брякнул Гусейнов.

Цай кивнул.

- Полетите завтра в Китай, - сказал он. И, к нашему ужасу, набрал чей-то номер. Бросив в трубку пару обрывистых фраз, он уточнил: «Фабрика в Циндао, вас проводят…».

- Чо? - проснулся Гусейнов. - Эй, вы чо?!

Продолжение следует