Эксперты рассказали, правда ли что химия не смывается с посуды и может навредить здоровью

В лабораториях Роскачества проверяют 45 торговых марок средств для мытья посуды от самых дорогих до самых дешевых. На следующей неделе мы узнаем результаты проверки. А пока эксперты рассказали, как выбрать безопасную бытовую химию.

Что такое ПАВ

Вся бытовая химия делится на две подгруппы – органическая и неорганическая. Главный компонент большинства неорганических средств для мытья посуды - поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые эффективно удаляют загрязнения. Они бывают анионные, катионные и неионогенные.

1. Анионные — самые аллергенные

Самые дешевые, они же самые агрессивные в плане воздействия на грязь и самые эффективные, отлично пенятся - анионные (А-ПАВ). Они же — самые дешевые. И самые аллергенные.

- Средства с большим количеством анионных ПАВ в составе могут вызывать аллергию, предупреждает Людмила Серажутдинова, заместитель генерального директора ФБУ «Тест – С.-Петербург». - Чтобы свести вредное воздействие к минимуму, не стоит использовать средства, в которых концентрация ПАВ больше 5%. Оптимальная концентрация – 2%.

2. Неионогенные — самые безопасные.

Неионогенные ПАВ гораздо более щадящие к коже, но, к сожалению, хуже пенятся. Поэтому их редко используют в одиночку, только в тандеме с анионными ПАВ, но при этом они самые безопасные.

Основное их достоинство – не только благоприятное действие на кожу, но и полная биоразлагаемость. Они отлично смываются водой - ни частички этого средства не останется на вымытой посуде. Неионогенные ПАВ используют как правило для детской бытовой химии, так как они полностью гипоаллергенны.

3. Катионные — почти бесполезные.

Катионные ПАВ обладают невысокой моющей способностью, поэтому их использование в моющих средствах ограничено.

Плюсы и минусы органических средств

В основе органических моющих средств - вещества растительного происхождения, полностью растворимые в воде.

Плюсы:

Они не содержат ПАВ, фосфатов, искусственных ароматизаторов и красителей. Соответственно, опасность для аллергиков снижена. Но при этом в составе таких средств есть экстракты цитрусовых и эфирные масла, уксусная и лимонная кислота, сода. То есть аллергия на них также может быть, поэтому внимательно читайте состав.

Органическая продукция обязательно должна быть промаркирована, например, знаком Ecogarantie, Eco Label, QAI или другим соответствующим знаком.

Минусы:

Органические средства обычно стоят дороже неорганических. Часто — намного дороже. Все из-за природных компонентов: натуральных эфирных масел, экстрактов, аминокислот, пептидов и т.д.

ВАЖНО

Какие вещества вызывают аллергию

Как отмечают эксперты, также опасны для аллергиков и маленьких детей некоторые химические элементы и соединения: хлор, хлорорганические соединения, фосфаты, фосфонаты.

Отдушки и ферменты могут вызывать аллергические реакции, поэтому подверженным людям стоит выбирать средства без их содержания.

Кстати, эксперты советуют отказаться от посуды с трещинами и сколами: мельчайшие частицы средства могут задерживаться в них.

КСТАТИ

3 признака идеального моющего средства

1. Идеальное моющее средство (не важно — органическое или нет) должно иметь безопасную упаковку, защищенную от случайного проливания и открытия ребенком.

2. Не слишком густое и не слишком жидкое. То есть должно быть средней вязкости и хорошо пениться. Низкая вязкость увеличивает расход, слишком высокая может свидетельствовать о высоком содержании химических загустителей.

3. Для детской посуды лучше всего подходят специализированные средства без отдушек.