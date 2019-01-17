2019-01-17T22:35:09+03:00
Звезды

«У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает»: сын Дмитрия Нагиева в шоке от его фото без порток

Сеть всколыхнулась от оригинальной фотосессии 51-летнего актера
Кира БУЛЫЧЕВА
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Ведущий шоу «Голос» сегодня запостил в свой Инстаграм любопытные фотоВедущий шоу «Голос» сегодня запостил в свой Инстаграм любопытные фотоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пока вся Сеть предаётся радостным воспоминаниям, устроив флешмоб «покажи свое фото 10 лет назад», Дмитрий Нагиев пошёл другим путём. Ведущий шоу «Голос» сегодня запостил в свой Инстаграм любопытное фото, на котором он позирует со спущенными штанами.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит огонь и меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом». Запись быстро набрала популярность. За ней появилась и вторая - Нагиев со спущенными штанами стоит у барной стойки и пьёт кофе, демонстрируя белоснежные обтягивавшие трусы.

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит огонь, и на меня без штанов
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Пользователи сетовали - «Иссяк мужик, больше нечего показывать!», «Вы знаменитый актёр, на вас дети смотрят, вы бы еще трусы сняли», «закусывать не только капусточкой надо!». Другие решили, что «обнаженка» - это следствие карточного долга.

Отозвались и артисты. «Дима, ну ты жжёшь» - порадовалась Алика Смехова. Ирина Безрукова поинтересовалась - «Я что-то пропустила, флешмоб?».

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Продолжим. Для тех, кто ищет смысл жизни в инстаграме.
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Не остался в стороне и сын 51-летнего актера. «У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает! Как мне быть»? - написал Кирилл Нагиев. Его крик души набрал почти 5 000 лайков, и аж 424 комментария.

Парню тут же начали давать советы - «Не теряйся, тоже покажи!» и успокаивать - «Зато у тебя отец - НАГИЕВ!». Пока не известно, будет ли между отцом и сыном разговор по душам. Но, как ни крути, яйца курицу не учат.

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