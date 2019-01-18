Самая красивая девочка в мире Тилан Блондо показала, как выглядела 10 лет назад

Юную Тилан Блондо назвали «самой красивой девочкой в мире», когда ей было шесть лет – тогда ее фотография на обложке журнала «Vogue Enfants» покорила читателей всей планеты. Сейчас Тилан 17, и она довольно успешная модель. Девушка присоединилась к популярной в соцсетях вирусной акции # 10yearchallenge, участники которой публикуют свои снимки, сделанные 10 лет назад, сравнивая из с недавними фотографиями.

На своей страничке в Инстаграме Тилана опубликовала фотографию, сделанную 2007 году, как раз в тот год, когда она стала известной после появления во французском «Vogue». Французская модель опубликовала его вместе со своим свежим снимком, давая своим поклонникам оценить, насколько она изменилась. Минувший год был для Тилан очень удачным – она приняла участие сразу в нескольких Неделях моды, снималась для рекламных кампаний известных марок и запустила собственную линию одежды.

thylaneblondeau #10yearchallenge !!! And thanks for 2.9M !!! Ily guys so so much

Фотография с шестилетней Тилан – очаровательной девочкой с пухлыми надутыми губками и потрясающими голубыми глазами – всего за несколько часов набрал более 400 000 лайков. Поклонники считают, что за минувшее десятилетие француженка не слишком-то изменилась. «В общем, ты была великолепна до и через 10 лет. Ничего не изменилось», - написал в комментариях один из фолловеров. Другой считает: «Десять лет назад ты выглядела очаровательно, а сейчас ты просто красавица». «По-прежнему самая красивая девушка», - написал третий. К слову, недавно Тилан подтвердила свой титул, попав в рейтинг «100 самых красивых лиц 2018 года».

В мир моды Тилан попала неслучайно, она появилась на свет в известной семье: папа – в прошлом футболист, мама – телеведущая, фотограф и дизайнер одежды для детей. С такой поддержкой девочке было легко влиться в фэшн-индустрию, а выразительная внешность позволила ей стать настоящей звездой. Тилан быстро превратилась в самую высокооплачиваемую юную модель планеты, которой прочили большое будущее.

Тилан Блондо на подиуме Миланской Недели моды сезона весна-лето 2019.Фото: EAST NEWS

Сейчас у девушки только в Инстаграме – 2,9 миллионов подписчиков. Между тем, многие отмечают, что работа с малых лет не пошла Тилан на пользу: она утратила былую детскую непосредственность и свежесть и выглядит гораздо старше своего возраста. Тем не менее, дела у Тилан наверняка пойдут в гору: уже сейчас она рекламирует многие известные марки. Тилан сотрудничает с самыми известными модными домами - Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger, Michael Kors и многими другими.