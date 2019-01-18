Сказка о черном-черном белке

Ладно, внесу и я свою лепту. Мало того, что яиц стало 9 вместо 10, так в некоторых еще и белки черного цвета. Довели страну.

Кстати, кое-кто из друзей, которым я фото этой яичницы показал, и правда поверили, что с белками что-то неладно. Менее доверчивые и более подкованные по части гастрономии заподозрили, что я добавил чернила каракатицы.

На самом деле все гораздо проще. Для придания белкам «радикально-черного цвета», как в «12 стульях», вполне годятся черные оливки.

Сначала отделяем белки от желтков. Желтки пока оставим в покое, а вот белкам покой только снится - мы их взобьем в блендере вместе с предварительно измельченными оливками (штук 5 на каждый белок). И вот эту мрачноватую с виду смесь, в которой уже ничто не напоминает о привычном яичном белке, выливаем на разогретую сковороду. Желтки аккуратно выкладываем сверху минуту спустя, когда черный-черный блинчик чуть прожарился снизу. Чтобы они быстрее схватились, сковороду можно ненадолго прикрыть крышкой.

Результат вы видите на фото. Вкус? Да ничего сверхъестественного, если честно, почти обычная яичница, хотя вкус оливок ощущается, конечно. Но вот это сочетание черного и желтого... Ох, до чего же красиво. А если еще присыпать хлопьями сушеного острого перца...

Хотя бы ради этого стоит пово­зиться, честное слово.