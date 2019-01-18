С Мальдив – на мороз: Анастасия Волочкова нырнула голой в сугроб

Непревзойденная мастерица шпагатов вернулась из отпуска в Москву и в буквальном смысле слова окунулась в русскую зиму. После мальдивской жары привыкнуть к минусовой температуре не так-то просто, но Анастасия Волочкова не дает себе расслабляться. Балерина снова парится в баньке, а после парной ныряет в ледяной сугроб. Причем голышом: из одежды на прелестнице только шапочка из снега. Леденящим кровь снимком артистка поделилась в своем Инстаграме.

Анастасия традиционно выбрала для моржевания сугроб во дворе своего дома. Там же, рядом, располагается и ледяная купель, куда Волочкова обычно окунается после бани. Но в этот раз балерина решила похвастаться шикарным мальдивским загаром и просто разлеглась на снегу. Обнаженные прелести Настя скромно прикрыла банным веником.

- Как вам моя шапочка? – кокетливо поинтересовалась балерина у подписчиков. - На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег. Как же я люблю Мальдивы, но как же я люблю быть дома.

volochkova_art На Мальдивах окунулась в Индийский океан и обрела полную гармонию, но вернувшись домой сразу же окунулась в этот белый пушистый снег.

Совсем скоро Анастасия отметит день рождения – 20 января артистке исполнится 43 года. Волочкова уже рассказала, что встретит праздник дома в кругу родных и близких. Пока балерина отдыхала на Мальдивах, ее 13-летняя дочь Ариадна гостила в Санкт-Петербурге у бабушки. Но теперь Ариша вернулась домой и, конечно, поздравит маму. Присоединится в этот день к семье артистки и ее любимый мужчина. Волочкова по-прежнему не раскрывает имя и род занятий своего таинственного воздыхателя и только публикует в Инстаграме его фрагментарные снимки – руку с часами или ноги в носках.

- Этот человек настолько дорог для моего сердца, что я даже не хочу его никому показывать, - рассказывала Анастасия на шоу «Секрет на миллион». - Он очень сексуальный, яркий человек, через многое прошел в жизни, пережил немало взлетов и падений, это нас объединяет. Мне с ним просто очень хорошо.

Единственный момент, который омрачает счастье Анастасии – то, что ее дочь Ариадна пока не приняла ее избранника.

volochkova_art Старый Новый год Анастасия отмечала на Мальдивах.

- Ариша очень ревнует. Когда мой мужчина к нам приходит, она сразу говорит: «Мама, я хочу быть только с тобой». Но я ей по-взрослому объяснила, что мама не может быть одна. Для меня одиночество неприемлемо, я его не переношу, - говорит Анастасия.

Балерина надеется, что постепенно дочь поймет маму и примет ее нового возлюбленного. И если любимый мужчина станет частью ее счастливой семьи, наверняка для Волочковой это станет лучшим подарком в этом году.