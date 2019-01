Ученые, похоже, разгадали загадку колец Сатурна

Как и когда Сатурн обзавелся кольцами? Этот вопрос волнует астрономов с того самого момента, как они — кольца - были обнаружены. То есть более 400 лет - со времен Галилео Галилеем и Христиана Гюйгенса. Один увидел кольца, другой понял, что они состоят из частичек льда и пыли.

Откуда взялись частички? Считалось, что Сатурн «опоясался» ими еще при рождении — примерно 4,5 миллиардов лет назад, когда образовалась Солнечная система. Или чуть позднее. Гигант, мол, прибрал часть «строительного материала». Однако ныне появились доказательства того, что события развивались иным образом. И совсем недавно по космическим меркам.

Загадку колец Сатурна, похоже, разгадали ученые из США, Италии, Израиля - большая группа, представлявшая нескольких университетов и исследовательских организаций (Sapienza Università di Roma, University of California, Weizmann Institute of Science, Cornell University, Jet Propulsion Laboratory–Caltech, USA Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona, Università di Bologna). Они проанализировали данные, которые передал на Земли зонд «Кассини» перед тем, как его «утопили» в атмосфере газового гиганта. И поняли: прежние представления о кольцах Сатурна были, мягко говоря, не совсем верны. О чем сообщили в журнале Science.

Перед тем, как убиться, «Кассини» несколько раз подныривал под кольца, пролетая менее, чем в 3 тысячах километрах от верхнего слоя атмосферы Сатурна. Измерял силы гравитационного взаимодействия планеты и ее колец. Это и позволило их — кольца — взвесить. Вес - (1,54 ± 0,49)×10 в 19 степени килограммов. Что составляет (0.41 ± 0.13) от веса Мимаса — одного из спутников Сатурна. Прежние оценки расходятся с нынешними почти в два раза. То есть, кольца много легче, хотя, как выяснилось, состоят они не только из частичек — местами попадаются и глыбы льда.

Взвесить кольца Сатурна помогла станция "Кассини", подныривавшая под них.

Как объяснил Буркхард Милитцер (Burkhard Militzer) из университета Калифорнии в Беркли (University of California), вес и состав колец Сатурна указывают на то, что образовались они в период от 10 до 100 миллионов лет назад. Как? Сатурн захватил и разорвал своей гравитацией приблизившуюся к нему ледяную комету весом примерно в половину Мимаса. Осколки не упали на планету, а опоясали ее.

Авторы исследования, правда, не исключают, что кольца мог сформировать и какой-нибудь разрушившийся ледяной спутник. Но тоже «недавно», а не на заре формирования Солнечной системы.

Кстати, исследователи из NASA предрекают, что вот-вот разрушится Фобос — один из спутников Марса. И У Марса появятся кольца, как у Сатурна.

