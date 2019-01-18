Врачи дали 6 советов, как не навредить здоровью во время крещенских купаний

Рекомендации для тех, кто планирует принять участие в крещенских купаниях, дал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев.

1. Как заходить в воду?

- Православная традиция подразумевает троекратное окунание в прорубь с головой. Тем не менее, это не значит, что надо с разбега нырять в прорубь – в этом случае велика вероятность сильного спазма сосудов и остановки сердца. Чтобы избежать этого, заходить в купель следует постепенно, но достаточно быстро.

Новичкам, не имеющим опыта закаливания, с головой погружаться не стоит. Поскольку риск неприятных последствий такого купания в этом случае многократно возрастает.

2. Можно ли принять алкоголь, чтобы согреться?

- Спиртное на Крещенье, во-первых, совершенно противоречит самому смыслу праздника. Кроме того, это может привести к весьма печальным последствиям – алкоголь усиливает спазм сосудов в холодной воде, что может быть опасным для жизни.

3. Как подготовиться к погружению в прорубь?

- Перед купанием нужно слегка разогреться с помощью небольшой разминки. Для этого можно сделать короткую пробежку, несколько приседаний, наклонов. Главное – не переусердствовать: кожные покровы должны быть горячими, но не потными.

Дожидаться своей очереди окунуться в купель следует в теплой обуви и одежде, которую легко можно снять. Например, в махровом халате, как это часто делают моржи.

4. Как согреться после купания?

- После купания очень важно как можно быстрее оказаться в тепле. Поэтому стремительно оботритесь полотенцем и тут же переодевайтесь в сухую одежду. Не стойте босиком, обуться следует в первую очередь. После того, как оденетесь, необходимо сразу перейти в теплое помещение: оборудованную раздевалку или машину.

5. Какой водоем выбрать?

- Согласно христианским верованиям в Крещение освящается вся вода и во всех ее видах. Таким образом, для Крещенского купания подходит любой водоём в любом месте Земли.

Но, тем не менее, к выбору места для купания нужно подойти разумно, чтобы не доставить неприятностей себе и лишней работы сотрудникам МЧС и Скорой помощи. Окунаться в прорубь следует только в оборудованных для этих целей местах и под контролем спасателей и медиков.

6. Какова вероятность простудиться?

- Вероятность простудиться в результате крещенского купания многократно возрастает, особенно если не следовать вполне разумным правилам. Да и простуда – это меньшее из возможных зол. В результате переохлаждения могут развиться гораздо более серьёзные болезни: воспаление лёгких, почек, мочевого пузыря (цистит), яичников у женщин, предстательной железы у мужчин и др. И это ещё не всё: при погружении в ледяную воду происходит спазм сосудов, а это грозит развитием острых сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов и инсультов), особенно если у человека уже есть какие-либо хронические заболевания.

Поэтому прежде, чем решиться окунуться в прорубь, трезво оцените свое состояние здоровья и погодные условия. И если есть хоть малейшие сомнения, то от погружения в прорубь лучше отказаться.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему не слышно о случаях заболеваний после окунания в прорубь?

Как поясняют специалисты ЦМД Роспотребнадзора, статистики заболеваний после Крещенских купаний нет. Так же, как и статистики внезапных смертей после окунания в прорубь. «В анамнезе, то есть в медицинской документации пациентов, внезапно скончавшихся после Крещения, еще может быть написано «купание в проруби», но это не диагноз, - рассказывает Михаил Лебедев. - И в статистику такие смерти не попадают, они проходят под другими диагнозами, например, сердечная недостаточность или инфаркт».

Есть врачи, которые уверены: купания при соблюдении всех правил пойдут на пользу здоровью. Вот что, например, думает профессор, д.м.н. Сергей Бубновский:

- Ледяная вода обладает лечебным эффектом, снимающим любую боль и усталость. Недаром наши предки после баньки купались в снегу, проруби или обливались колодезной водой. С тех пор и прижилась у нас традиция нырять в прорубь на Крещенье. Когда у человека нет страха перед холодом, то погружение в ледяную воду лишь на пользу. Холодная вода вызывает хорошую реакцию иммунной системы. Происходит выброс иммунных клеток, которые начинают активно уничтожать все чужеродные вирусы и бактерии. Так происходит мгновенное оздоровление организма. Но окунание должно быть кратковременным. Хватит буквально 10-30 секунд.

КСТАТИ

В научно-медицинских сообществах в соцсетях нередко встречается негативное отношение к погружению в ледяную воду без подготовки. То есть без многолетней успешной практики моржевания.

- Моя коллега работает в реанимации, рассказывает, что каждый год у них аншлаг после Крещения, очень много людей привозят. И есть летальные исходы, особенно у пожилых людей. Верующие почему-то забывают, что у нас не Израиль, в России холодно. И окунаться зимой в прорубь может оказаться действительно смертельно опасно, - пишет один из участников медсообщества.