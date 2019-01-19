Итальянский архитектор про новый мост за 202 миллиона евро: «Он будет очень прочный и простоит тысячу лет!»

Это была чудовищная трагедия, случившая прямо в день большого праздника Феррагосто, 15 августа 2018 года. Мост Моранди возле Генуи обрушился без каких-либо объективных на то причин, а ехавшие по нему автомобили падали буквально в пропасть. Сегодня в Генуе был подписан контракт о постройке нового моста.

- В качестве даты готовности моста мы указали конец 2019 года, но мост не будет функционировать. Открытие моста состоится 15 апреля 2020 года, - сказал мэр Генуи Марко Буччи, рассказывая о проекте во время пресс-конференции. - Сегодня прекрасный день для Генуи, потому что мы подписываем единый контракт на снос старого и строительство нового моста! - и добавил, видимо, ради красного словца, - Мы хотим послать сигнал миру: в Италии красивые вещи умеют делать хорошо по приемлемой цене и в короткие сроки.

Руководитель проекта, архитектор Ренцо Пиано, сказал, что это будет «прочный мост, который простоит тысячу лет, красивый и простой, но нетривиальный»

- Нельзя забывать, что нас сюда привела страшная трагедия! - сказал архитектор. - Мосты не должны и не могут разрушаться. Сегодня мы подписываем важный документ, но мы уже начали работать в течение некоторого времени. И я нахожу наше сотрудничество плодотворным и конструктивным.

Ранее уже сообщалось, что новый мост будет стоить 202 миллиона евро.