Жертвами обрушения моста в итальянской Генуе стало 35 человек

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-14T20:14:00+03:00

Количество жертв обрушения моста в Генуе возросло до 35 человек. Фото: REUTERS

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Италию продолжает лихорадить, чрезвычайные происшествия там случаются с пугающей периодичностью. Буквально полторы недели назад вблизи аэропорта города Болоньи на мосту взорвался бензовоз, и вот - новая трагедия. На этот раз в городе Генуя, что расположен на севере Италии, рухнул автомобильный мост на шоссе А10 прямо на жилой квартал.

По предварительным данным, трагедия унесла 35 жизней, десятки ранены. А спасательная операция на месте трагедии все еще продолжается. Не исключено, что погибших окажется больше.

Момент падения моста в Генуе.

Трагедия случилась около полудня по местному времени, когда Геную накрыла гроза. Обвалился стометровый пролет моста Моранди 60-х годов постройки. Большое число жертв объясняется еще и тем, что виадук проходил над жилыми постройками. Говорят, что на момент обрушения по нему ехало около двадцати автомобилей, шли пешеходы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664352" frameborder="0"></iframe> Мост смерти в Генуе.Старый виадук чинили давно и, похоже, безрезультатно. Более двадцати автомобилей с людьми находились на мосту Маранди в Италии в момент его обрушения

По предварительным данным ЧП произошло из-за ветхости конструкции давно устаревшего сооружения. Версия теракта пока не рассматривается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/664296" frameborder="0"></iframe> Видео последствий обрушения моста в Генуе.В результате крушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя погибли десятки человек

Президент России Владимир Путин уже направил главе Италии Серджо Мцаттарелле телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи.

- Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - сообщила пресс-служба Кремля.

В Генуе обрушился автомобильный мост.

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Обрушение автомобильного моста в Генуе: сообщается о десятках погибших

По предварительной информации, причиной обрушения могло стать ослабление и просадка несущих конструкций виадука. Мост был построен в 1960-х годах и находится над рекой Полцевера. Его длина составляет около километра, а высота достигает 90 метров.

Отмечается, что в регионе Лигурия, где находится Генуя, идут сильные дожди и ранее был объявлен оранжевый уровень погодной опасности (подробности)