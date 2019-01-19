2019-01-19T03:20:06+03:00
Звезды

Анорексия или запрещенные препараты? Леся Кафельникова ужаснула своими снимками с отдыха на Бали

20-летняя модель выглядит слишком худой и изможденной [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Днем Леся Кафельникова загорает на пляже а ночью веселится на тусовках. Фото: Инстаграм.Днем Леся Кафельникова загорает на пляже а ночью веселится на тусовках. Фото: Инстаграм.
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Леся Кафельникова, как и многие звезды, проводит январские каникулы в теплых краях. 20-летняя модель улетела отдыхать на Бали. В своем Инстаграме дочь теннисиста Евгения Кафельникова активно делится отпускными снимками, на которых, казалось бы, все как у всех – пляж, океан, тусовики по вечерам. Вот только снимки Леси отнюдь не радуют ее подписчиков: на фотографиях Леся выглядит настолько худой и изможденной, что это не может не тревожить.

Слишком изможденный вид Леси наводит на мысль либо об анорексии, либо о запрещенных препаратах. Фото: Инстаграм.

Слишком изможденный вид Леси наводит на мысль либо об анорексии, либо о запрещенных препаратах. Фото: Инстаграм.

Кроме пляжных фото Кафельникова-младшая публикует много снимков ночной тусовочной жизни на Бали. Леся поделилась видео, на котором она вместе с другом мчит на мотоцикле по ночному острову. При этом руки молодого человека лежат на мотоцикле, а сама Леся расположилась спиной на руле. Многие сочли эту позу слишком опасной. Подписчики просят девушку в комментариях не рисковать своей жизнью и здоровьем ради пустых развлечений.

- Savage mood. Про мои тусовки можно писать книгу и снимать фильм, - подписала Леся этот ролик.

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Savage mood. Про мои тусовки можно писать книгу и снимать фильм
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Слишком откровенная одежда, синие волосы, странный макияж, и главное – болезненная худоба дочери Кафельникова, граничащая с анорексией, наводят на мысль, что девушка опять могла начать принимать запрещенные препараты. У Леси уже были подобные проблемы, из-за которых она попала в реабилитационную клинику. Подписчики ее Инстаграма советуют ей быть осторожной и не пускаться во все тяжкие. Одни фолловеры открыто осуждают юную модель, другие жалеют ее.

Подписчики Инстаграма 20-летней модели бьют тревогу. Фото: Инстаграм.

Подписчики Инстаграма 20-летней модели бьют тревогу. Фото: Инстаграм.

Проблемы в жизни Леси начались в 17 лет, после того, как девушка занялась модельным бизнесом и попала в гламурную тусовку. Девушка рассталась с сыном ресторатора Аркадия Новикова Никитой, с которым встречалась два года, и очень переживала из-за их разрыва. Не менее болезненно далось Лесе расставание с популярным рэпером Pharaoh (Глебом Голубиным). В интервью видеоблогеру Юрию Дудю 22-летний исполнитель рассказал, что с Лесей Кафельниковой они встречались несколько месяцев. Вскоре после окончания их романа девушка попала в больницу с передозировкой и призналась в соцсетях, что она употребляла наркотики. Кафельникова не хотела признавать, что они с Глебом расстались, и говорила, что они с Pharaoh просто взяли «паузу в отношениях». Однако вскоре стало известно, что именно запрещенные препараты стали причиной их разрыва.

В интервью Дудю рэпер рассказал, что отец Леси, прославленный спортсмен Евгений Кафельников, его не слишком жаловал.

- Первое время он считал, что я отвратительная угроза в виде главного притона этой страны, который кого угодно подсадит на наркотики, и именно поэтому она со мной сошлась, потому что я наркоман, как он считал, - рассказал артист. – Но у меня никаких конфликтов с ним не было, я всегда спокойно к нему относился – что он есть, что его нет. Я же не с ним встречаюсь.

Днем Кафельникова-младшая загорает на пляже... Фото: Инстаграм.

Днем Кафельникова-младшая загорает на пляже... Фото: Инстаграм.

...а ночью веселится с друзьями. Фото: Инстаграм.

...а ночью веселится с друзьями. Фото: Инстаграм.

На вопрос: правда ли, что он расстался с Лесей из-за ее пристрастия к наркотикам, Pharaoh ответил уклончиво. Но при этом дал понять, что именно так все и было:

- Я передал ее папе, и там уже у ее папы надо спрашивать, какие состояния она проходила. Не мой ребенок, не мне за него отвечать, - сообщил рэпер.

- Так случилось, что ты встречаешься с девушкой, и у нее подвижная психика. Как себя вести? – поинтересовался Дудь.

- Ты что, психотерапевт, говорить, что у нее подвижная психика? – возмутился экс-бойфренд Кафельниковой. – Что у нее в голове – это не наши с тобой дела. И что она резала вены – тоже. Разные проблемы у разных людей бывают, и люди по-разному выходят из трудных ситуаций. Что, никто никогда до нее вены не резал? Со мной она была абсолютно адекватным человеком.

Леся признавалась в соцсетях, что она принимает запрещенные препараты и лечится в клинике от зависимости. Фото: Инстаграм.

Леся признавалась в соцсетях, что она принимает запрещенные препараты и лечится в клинике от зависимости. Фото: Инстаграм.

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