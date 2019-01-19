С Лолиты требуют более полумиллиона рублей за ЖКХ

Многие россияне никак не могут смириться с тем, что их начали вынуждать ежемесячно вносить оплату грядущего капитального ремонта дома до которого они даже не факт, что доживут. Среди них есть и артисты. Мало кто из артистической братии готов воевать с системой, но Милявская не из их числа.

Лолита еще в 2015-м году говорила, что в своей квартире на Таганке провела огромную работу по приведению жилья в порядок. И в шоке от того, что надо снова тратить деньги на ремонт, который она не просила:

lolitamilyavskaya Мало кто из артистической братии готов воевать с системой, но Милявская готова

«Сделала ремонт: заменила трубы и перекрытия, поставила железную дверь в подъезд, провела всем соседям домофон. Всё это за свой счет! В другой квартире, которую мне подарил бывший муж Саша Зарубин, 2006 года постройки, переложила выпуклую стену, напоминающую яйцо Фаберже и, вентиляционные шахты, благодаря гастарбайтерам, которые только сакли строили. Все стены за свой счет! Ремонтирую крышу, которая была принята правлением Лужкова. Опять за свой счет. Сейчас правительство ввело налог на капитальный ремонт домов. И теперь я еще должна платить по 15 руб. с кв. метра кому-то? Может ли государство мне сброситься за потраченные мной средства?? Я платить за капремонт не буду. Деньги от налога будут собираться в банке. Но ничего не сказано, что любой банковский вклад размещается под проценты и должен иметь страховку! Могу предположить, что большая часть средств уйдет на "личное пользование умных" людишек... А государство потом, как обычно, скажет: "Ну, не смогло!". Мой дом на Таганке стоит в списке на ремонт на 2035-42 год. Не думаю, что в эти годы я буду наблюдать за капремонтом. Долой Аферу!».

Прошло четыре года. И вот, на певицу подали в суд, требуя с нее более 600 000 рублей. В эту сумму входит долг за управление, содержание и текущий ремонт дома, который требует взыскать товарищество собственников жилья «Большие Каменщики». Певица уже имеет опыт судебной борьбы со своим ТСЖ – в 2015-м году она выиграла суд и не стала платить выставленный счет на 322 тысячи рублей за услуги, которые были ей либо не нужны, либо цены на них были слишком завышены.