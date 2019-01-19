Брэд Питт закрутил роман с Шарлиз Терон

У Брэда Питта – новый роман: актер встречается со своей коллегой по Голливуду Шарлиз Терон. Пару познакомил бывший бойфренд актрисы Шон Пенн. Как сообщает британская The Sun, 55-летний Питт и 43-летняя Терон завязали отношения месяц назад, в канун Рождества. И Брэд, и Шарлиз – звезды первой величины, оба одинокие и чертовски привлекательные. Так чего же зря время терять?

По словам источника издания, в выходные их видели вместе на свидании в Лос-Анджелесе. Шарлиз пригласили на специальный показ фильма «Если бы Бил-стрит могла заговорить» (картина в этом году претендует на «Оскар» в главной номинации – «Лучший фильм»). Брэд – исполнительный продюсер ленты. Терон и Питт встретились в кинозале и весь сеанс провели вместе. После показа Питт переоделся и присоединился к Шарлиз, которая ждала его в баре на углу.

- Она пила коктейль с водкой, он – минеральную воду, - рассказал инсайдер. – Он обнимал ее за талию, они шутили и смеялись. Было заметно, что им хорошо друг с другом.

Шарлиз Терон по-прежнему остается одной из самых красивых актрис Голливуда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После неудачной двухлетней помолвки с Шоном Пенном (пара рассталась в 2015 году) Шарлиз Терон полностью посвятила себя заботам о двух усыновленных детях – сыне Джейсоне и дочке Августе. Новость о том, что Шарлиз отменила свадьбу с Пенном, в свое время озадачила многих. Все дружно гадали: почему? Причины высказывались разные — от измены до слишком плотного рабочего графика. Неожиданную версию случившегося озвучили друзья звездной пары. Как утверждают западные таблоиды, Шарлиз бросила Шона после того, как он поднял на нее руку. Но, возможно, это лишь слухи.

Брэд Питт до сих пор находится в стадии развода с Анджелиной Джоли. Бракоразводный процесс голливудской пары длится уже два года, и лишь недавно Питт получил возможность проводить время с детьми. В начале декабря прессе стало известно, что экс-супруги подписали соглашение об опеке. Дети теперь могут навещать отца гораздо чаще и даже оставаться у него ночевать, правда, под присмотром социального работника. Но Брэд рад и этому. Ради детей актер бросил пить и держится без спиртного уже два года. Актеру тяжело дался разрыв с женой, в чем он откровенно признавался журналистам.

- Когда Анджелина ушла, я словно умер. Но я сам виноват в нашем разводе, - говорил актер в интервью журналу GQ. - Я пил слишком много водки. В этом я был хорош. Я был просто профессионалом в выпивке. И это стало проблемой. Честно говоря, с тех пор, как я закончил колледж, я не помню ни одного дня, чтобы я не выпил или не выкурил косяк. Когда у меня появилась семья, я завязал со всем, кроме выпивки. Но в последний год моей семейной жизни все вышло из-под контроля.

Брэд уже два года разводится с Анджелиной Джоли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда закончится развод Джоли и Питта (напомним, он длится с сентября 2016 года), пока неизвестно. Кроме разногласий по поводу опеки (которые теперь улажены), развод затягивает еще и финансовый вопрос. Экс-супруги никак не могут поделить совместное имущество, так как они не заключили брачный контракт, когда сыграли свадьбу в 2014 году. На кону 400-миллионное состояние, и его Джоли и Питту еще предстоит разделить.

Шарлиз Терон, как и Брэд Питт, входит в число самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Минувший год был очень удачным для актрисы. Роль беременной матери-одиночки в фильме «Талли» принесла актрисе номинации на самые престижные кинопремии. Ради этой роли Шарлиз поправилась на целых 17 килограммов, но после съемок скинула все до единого. Она по-прежнему остается одной из самых красивых и востребованных актрис Голливуда.