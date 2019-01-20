Секреты главных лиц на ТВ: как телеведущие стали на 20 лет моложе - пластика, уколы красоты и спорт

Лицо – визитная карточка телеведущих. А учитывая, что камера визуально прибавляет пару килограмм, то знаменитостям с экрана приходится сидеть на диетах, а кому-то даже делать липосакцию. Мы посмотрели, как выглядели известные телеведущие, когда им было по 30 лет. А также узнали секреты молодости и стройности, которые помогают им выглядеть гораздо моложе своих лет.

Роза Сябитова, 56 лет.

Ведущая программы «Давай поженимся!» не скрывает, что делала пластические операции. Роза Сябитова после того, как «отрезала лишнее» поддерживает форму регулярными занятиями спортом и современными косметологическими процедурами.

«Я похудела на 20 кг, а потом сделала полный тюнинг: 8 пластических операций», - не стесняясь говорит Роза Сябитова. Сначала она решилась на увеличение груди, а потом – на коррекцию ягодиц, подтяжку нижних век, а вскоре и верхних. Кроме того, телеведущая делала липосакцию и подтяжку живота. Два года назад Роза омолаживалась с помощью биоармирования – безоперационной подтяжки лица. А недавно телеведущая испытала на себе еще один инновационный метод – криолиполиз. Во время процедуры специальным аппаратом воздействуют на подкожно-жировую клетчатку, в результате после комплекса процедур можно «сбросить лишнее» и похудеть на целый размер.

Ведущая программы «Давай поженимся!» не скрывает, что делала пластические операцииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Меньшова, 49 лет.

Актриса и телеведущая – идеальный пример умеренности в выборе косметологических процедур и диет. В спортзалах Юлия Меньшова не тренируется, но ведет активный образ жизни. Юлия составила для себя удобный рацион: ест часто, но маленькими порциями. Когда хочется перекусить в «запрещенное время», то Меньшова пьет зеленый чай с имбирем или съедает овощное пюре. «Я вообще не завтракаю. Пью кофе с молоком, и часов до трех дня ничего не ем. Не потому что это какая-то диета, а потому что так устроен мой организм, вероятно. С утра я вообще не хочу есть», - рассказала нам о своих предпочтениях Юлия Меньшова. При росте 177 см телеведущая весит 67 кг, вес может колебаться – плюс-минус два кг.

Что касается ухода за кожей, то Меньшова пользуется кремами с гиалуроновой кислотой. Юлия не скрывает, что делает «уколы красоты» - инъекции, которые питают и увлажняют кожу, замедляют процессы старения кожи и разглаживают уже имеющиеся морщинки.

Актриса и телеведущая – идеальный пример умеренности в выборе косметологических процедур и диетФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Стриженова, 50 лет.

Телеведущая ведет постоянную борьбу с лишними килограммами. Испробовала массу диет, всегда питается правильно. Недавно Екатерина Стриженова с мужем побывала в оздоровительной клинике, где прошла детокс программу. Ведущая даже в своей гримерке в Останкино тренажер установила и занимается с тренером в перерывах между съемками.

За кожей у телеведущая уход особый - от грима у нее сухая кожа, которая требует постоянного увлажнения и питания. Поэтому Екатерина пользуется «скорой помощью» для кожи, используя патчи для глаз и одноразовые тканевые маски. Естественно, Стриженова делает уходовые процедуры у косметолога. В том числе, и одну из самых популярных среди тех, «кому за сорок» - биоревитализацию. Это - инъекции препаратов, которые увлажняют и питают кожу, стимулируют регенеративные процессы (повышение эластичности кожи, устранение и профилактика возрастных изменений кожи).

Телеведущая ведет постоянную борьбу с лишними килограммамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Екатерина Андреева, 57 лет

У ведущей программы «Время» в арсенале целая серия тренировок: гимнастика для ступней, бокс, йога, пилатес, тайцзицюань, дыхательная гимнастика… Про правильное питание и спорт Екатерина Андреева знает все. В ее косметичке люксовые бренды соседствуют с кремом фабрики «Свобода» с витамином F. Андреева никогда не делала «уколы красоты», а профессиональные уходы и массажи для лица делает только у косметолога. Также известный иглорефлексотерапевт Игорь Роганин регулярно ставит на лицо телеведущей иголки – запатентованная методика врача помогает поддерживать мышцы лица в тонусе.

У ведущей программы «Время» в арсенале целая серия тренировокФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Советы всем женщинам для сохранения молодости кожи от Екатерины Андреевой - успевать ложиться спать до полуночи; приобрести ортопедическую подушку и матрац, избегать духоты в спальне. Телеведущая считает важным секретом молодости – умение управлять эмоциями: она не переживает зря (решает проблемы по мере их поступления), не злится, не завидует, не сравнивает себя с другими.

Арина Шарапова, 57 лет.

Пару лет назад телеведущая стала выглядеть гораздо моложе своих лет. Арина Шарапова говорит, что не прибегала к помощи пластических хирургов – просто похудела. Она постоянно ухаживает за лицом – дома с помощью японской косметики и раз в месяц посещает косметолога. Ботекс под запретом, а вот мезотерапию (инъекции гиалуроновой кислоты) делает регулярно.

Лера Кудрявцева, 47 лет.

Главные спортивные занятия телеведущей – упражнения для спины (у Леры межпозвоночные грыжи). «Я ем все подряд – повезло с обменом веществ. Проблема одна – я сладкоежка: когда налегаю на сладости – попа растет в размерах. Когда прекращаю – уменьшается. Я не тот человек, с которым можно говорить о здоровом образе жизни», - рассказывала нам Лера Кудрявцева.

У телеведущей нет секретов по уходу за кожей лица: говорит, что пользуется проверенными годами кремами и флюидом. Кудрявцева считает, что выглядит моложе своих лет, благодаря генам.

У телеведущей нет секретов по уходу за кожей лицаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Эвелина Хромченко, 47 лет.

Хромченко придерживается главных принципов ЗОЖ: умеренный спорт, правильное питание, восьмичасовой сон и ежедневные прогулки. Если следить за собой ежедневно, то можно избежать визитов к пластическому хирургу. Эвелина Хромченко делает профессиональный массаж тела, а также посещает косметолога – четыре раза в год по плану различные современные процедуры. К примеру, лифтинг с помощью радиочастотной машинки с микроиглой.