2019-01-20T12:16:16+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева сказала, как фигуристы могут за месяц заработать на автомобиль

Российская спортсменка поделилась деталями заработков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева.Елизавета Туктамышева.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В этом сезоне с новой силой вспыхнула звезда российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Спортсменка стала третьей в финале Гран-При, что для нее - лучший результат в карьере на этом турнире. Туктамышева, по сути, снова вернулась к вершинам после двух лет забвения.

А как же фигуристы в нашей стране зарабатывают себе на жизнь? Елизавета откровенно рассказала об этом:

- В принципе, когда есть хорошие результаты как в этом сезоне, то получается неплохая сумма с призовых. А если же просто сезон тренироваться, то уже меньше. Но зато когда возникает такой перерыв, то можно отправиться на шоу и неплохо заработать. За месяц гастрольного тура можно скопить на хороший автомобиль, - сказала Елизавета Туктамышева в эфире "Инстаграма" журналистки Марии Командной.

Отметим, что если посчитать итог выступления Туктамышевой на трех этапах Гран-При в этом сезоне, то суммарный ее заработок только на чистых призовых - 39 тысяч долларов. Напомним, что из-за болезни Елизавета Туктамышева не попала в сборную России. Накануне старта российского первенства в декабре в Саранске фигуристка попала в больницу с воспалением легких.

И в итоге она официально - первая запасная на чемпионат Европы. Кроме того, Лиза пока находится в основном составе на Зимнюю Универсиаду 2019, которая пройдет в этом году совсем скоро в Красноярске.

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