2019-01-20T12:58:15+03:00
Звезды

Музыкант Андрей Губин признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем

Исполнитель страдает от неврологического заболевания, которое приводит к сильным спазмам мышц
Ася РОМАНЧУК
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Андрей Губин признался, что сильно болеетАндрей Губин признался, что сильно болеетФото: НТВ
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Известный российский музыкант Андрей Губин недавно признался, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Певца мучает неврологическое заболевание, которое вызывает спазм мышц лица.

Во время обострения страдают многие лицевые мышцы и глаза. Причем заболевание в той стадии, в которой лечению оно поддается крайне сложно.

Помощи от врачей ждать не приходится. Певец посетил множество клиник, но медики только разводят руками.

«На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно», — говорит эфире программы "Сегодня вечером" Андрей Губин.

Другой бы уже давно смирился, но это не в характере певца: «Андрюша так просто не сдается».

Именно данным заболеванием можно объяснить «исчезновение» Губина из эфиров. «Постоянные болячки» постоянно сопровождают артиста.

Сейчас исполнитель живет в Уфе и не работает, но в будущем надеется продолжить свою карьеру. Сразу, как только заболевание отступит. Пока же жить приходится на накопленные средства. Запас оказался приличным. Сам Андрей отмечает, что смог «много накопить», этих средств ему хватит «примерно на 10 лет».

Сайт kp.ru рассказывал, что Губин страдает левосторонней прозопалгией — болезнью нервной системы, вызывающей лицевые боли. Но, несмотря на свой отшельнический образ жизни, мечтает встретить новую любовь. Тем не менее, пока артист не готов связывать себя узами брака.

А тем временем на ток-шоу переодически появляется информация, что у Андрея Губина есть внебрачный сын, парня зовут Максим Кваснюк, ему 21 год. Его мама Марина когда-то была поклонницей Губина, пришла на концерт, прошла за кулисы, познакомилась с кумиром, а дальше у них произошла случайная связь. Об этом Максим узнал в 8 классе, после ссоры с матерью.

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