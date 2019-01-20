Шумахер-младший подписал контракт с «Феррари»

В Мексике в эти выходные прошла «Гонки чемпионов», где в одной команде с нынешним пилотом «Феррари», четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем выступил Мик Шумахер. А накануне пресс-служба скудерии официально сообщила, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера вошел в молодежную программу «Феррари».

«Я в восторге от того, что стал частью команды «Феррари». Сделаю все, чтобы осуществить свою мечту - попасть в «Формулу-1». «Феррари» занимает большое место в моем сердце, а также в нашей семье», - написал 19-летний пилот в Твиттере.

Шумахер-младший пока еще не имеет гоночной лицензии королевских гонок и в этом сезоне будет соревноваться в «Формуле 2». А за рулем красных болидов «Формулы 1» мы сможем увидеть его на тестах в середине сезона. Все с нетерпением ждут появления на трассе сына «Красного барона», а «Мерседес», который тоже пытался заполучить в свои ряды юного немца с громкой фамилией, кусает локти.

Напомним, чтобы избежать ажиотажа, свои первые шаги в картинге Мик делала под девичьей фамилией матери Беч. Но когда появились первые успехи, скрывать свое происхождение уже не имело смысла...

Любопытно, что в системе академии «Ферарри» сейчас находится семь подающих надежды пилотов, трое из которых представляют знаменитые гоночные фамилии. Так вместе с Шумахером-младшим династии гонщиков продолжают сын Жана Алези (пилота «Феррари» середины 1990-х) Джулиано Алези, а также внук двукратного чемпиона «Формулы-1» Эмерсона Фиттипальди - Энцо Фиттипальди.

Кстати, там есть и 19-летний россиянин Роберт Шварцман, который уже отметился в младших "Формулах".