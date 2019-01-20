Браво, Настя! Павлюченкова прошла в четвертьфинал Australian Open, выиграв у американки

Россиянка Анастасия Павлюченкова в поединке четвертого круга Открытого чемпионата Австралии успешно сыграла с американкой Слоан Стивенс. Соперница российской теннисистки была посеяна под пятым номером в Мельбурне, но все-таки не смогла обыграть нашу спортсменку.

Итог жаркого поединка - победа россиянки со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3. Поединок продолжался 2 часа и 34 минуты. И в итоге Павлюченкова повторила свой лучший результат на этих соревнованиях - прошла в четвертьфинал турнира. Так было и два года назад на Открытом чемпионате Австралии-2017.

Следующий соперник Павлюченковой, которая является 44-й ракеткой мира, станет американка Даниэль Коллинс. Отметим, что ранее на стадии 1/8 финала соревнований вылетела одна из сильнейших российских теннисисток современности - Мария Шарапова проиграла австралийке Эшли Барти в трех партиях.

Завершится же Открытый чемпионат Австралии 27 января.