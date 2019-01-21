Дневник банкира: Мы перестаем различать, где свои деньги, а где чужие

Зарплата 3-5 млн в месяц и выше

Моя карьера в банке началась не с должности операциониста, а сразу зампреда правления. А до этого был руководителем в финансовой компании.

То, что в одном банке можно вырасти с рядовой позиции до топовой – миф. Может единицам удается, но допустим, чтоб перескочить из зампреда в председатели правления, банк придется поменять. Помню, я таким новоиспеченным зампредом в первый рабочий день захожу в соседний кабинет, а там подчиненные пьют. Я спрашиваю: «Вы чего пьете – от радости или от горя?». Они говорят: «Присоединяйтесь – поймете». Вот так и началось мое становление.

На 8 утра назначались встречи, а заканчивалась работа в 10-11 вечера. Выходные? Ну, были, если повезет. Зампреды в банке первой двадцатки получают около 3-5 млн руб. в месяц, а то и выше. Большая часть уз этого – бонусы, которые зависят не столько от прибыли, сколько от личного расположения собственника. Кто собственники? Раньше бизнесмены любили открывать свои карманные банки. Чтоб переводить деньги и выдавать кредиты своим же компаниям. Сейчас ЦБ следит, чтобы банка было несколько акционеров. Но это легко обходится: делают несколько номинальных акционеров. Обычно это родственники, любовники и любовницы. Конечно, внутри рынка все прекрасно знают, кто стоит за банком, кто все там решает. Как правило, этот товарищ возглавляет совет директоров.

Менеджмент в заложниках

Чтобы выжить в банках, надо быть мастером спорта по коридорной войне. Интриги – наше все. Каждый руководитель раз в год попадает под служебное расследование и раз в год получает поощрение. Причиной расследований может стать все что угодно. Например, выдали кредиты, а у заемщиков начались проблемы. И вот начинают выяснять, кто принимал решение, как принимал, откуда вообще взялись такие клиенты. Крайним окажется руководитель департамента. Во всех помещениях, кабинетах банков ведутся аудио, видеозаписи. Разве что в туалетных кабинках камер нет – только прослушка. Сотруднику, которого уволили, на прощание сказали, что парень он классный, но мебель все же пусть проверяет на новом месте. Оказалось, у него прослушка была вмонтирована в крышку стола, на котором он подписывал бумаги, пьянствовал и еще кое-чем занимался.

Кто сколько получаетФото: Дмитрий ПОЛУХИН

В банках людей ломают эмоционально, могут подставить, под статью какую-нибудь подвести. Есть такая практика, помогающая держать руководителя на коротком поводке. В самом начале работы фальсифицируется какое-то дело, которое ему вменяется. Например, могут обнаружить в кассе недостачу или какие-то мутные операции и повесить на новичка. И вот потом, если человек откажется по просьбе собственника сделать действительно что-то нехорошее, то его станут этим сфабрикованным делом шантажировать. Знаете, кто самые страшные люди в банке? Это рисковики (отдел кредитных рисков – Ред.), которые вот это все фабрикуют.

В голубом цвете

Не раз наблюдал, как приходит на стартовую позицию молодой амбициозный человек и думает, что карьеру можно построить, выпивая с начальником вечером пиво. А многие барышни, понятно, стремятся понравится топам, считая что все у них сразу будет в ажуре. Они ошибаются. Вы еще хотите порулить каким-нибудь банчком? Тогда слушайте дальше. В каждом банке рулит команда, объединенная чем-то общим. Часто – просто по предыдущему месту работы. Или есть «голубые» банки. Там если ты не гомосексуалист, то никакое продвижение тебе не светит. Знаю нескольких людей, которые уволились из известных банков после того, как им намекнули, что пора бы менять ориентацию. Ну а кто-то, как ни дико звучит, соглашался.

«У меня рак, мне по барабану»

В банках все, как везде. Те же люди, так же воруют. Кто мелко, кто по-крупному. Пришла как-то бабуля открыть вклад на миллион рублей. Девочка-менеджер, которая получает, кстати, 120 тыс. руб. видит, что человек пожилой, особо не вникает. Просто украла эти деньги. Когда все открылось, эта сотрудница прибежала ко мне и говорит: «Простите меня, я молодая. Ей этот миллион может никогда не понадобится, а мне деньги очень нужны». У людей, работающих с деньгами, происходит деформация сознания. Они могут просто перестать понимать, где их рубли, а где чужие.

Вот еще был случай. Человек, который следил за безопасностью, стал сам воровать деньги из кассы, а когда ему предъявили обвинение, сказал: «У меня рак, мне по барабану». Его даже посадить не успели: уволился и умер через два месяца.

У людей, работающих с деньгами, происходит деформация сознанияФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Предбанкротный пылесос

У руководителей возможностей украсть еще больше. Например, дают кредиты компаниям, которые реально не работают, а существуют только только на бумаге – это называется «техническое кредитование». Понятно, кредит не возвращается - денежки идут в карман самому банкиру. Это, кстати, один из способов вывода денег из банка. Были истории, когда незадолго до банкротства проворачивали схему, которая называется "пылесос". Привлекают частных вкладчиков очень высокими процентами по по вкладам. Простаки несут свои деньги, а банкиры эти вклады принимают, но в отчетности для ЦБ не проводят. Фактически, принимают себе в карман. Когда в итоге после лишения банка лицензии, попавшие под пылесос вкладчики обратятся за возмещением в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), то доказать наличие депозита будет почти невозможно.

Скучно и неприбыльно

Раньше работа в банке была суперпрестижна. Приличная зарплата, полноценный соцпакет. Служебные автомобили, перелеты бизнес-классом.

Сейчас все сдулось. Банки из коммерческих предприятий постепенно превращаются в какие-то министерства. Я думаю, скоро в России останется всего 5-6 банков вместо нескольких сотен, как сейчас. Государству столько просто не нужно. Отзыв лицензий у большинства произошел не из-за их проблем, а из-за фарватера регулирования отрасли. Доходы топов упали, а риски возросли. Когда вы рулите банком, можно легко получить срок или запрет на профессию. Если у кредитного учреждения отозвали в лицензию, то все его руководство автоматически попадает в черный список. В нем сейчас уже больше 13 тыс. человек, которым в течение 5 лет запрещено работать в банках. Знаю об этом не понаслышке - сам в нем состою. Хотя, признаюсь, сейчас работать в банках уже не тянет. Скучно там стало и не прибыльно.