"Это исключительное место": Андрей Кончаловский рассказал "КП" о венчании в псковском соборе

Эта церемония удивила даже самых преданных поклонников пары. Ему 81, ей 45. В браке с 1998 года, растят двоих детей. И вдруг - тайное венчание в скромном провинциальном соборе за 700 км от Москвы. Белое платье, фата в пол, вокруг - только самые близкие, в том числе младший брат "молодожена" Никита Михалков.

В местной епархии событие никак не комментируют. Пресс-секретарь Высоцкой тоже общаться отказалась. Но "Комсомольской правде" удалось дозвониться до Андрея Кончаловского.

Обряд венчания Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского провел митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Фото: Псковская лента новостей.

- Андрей Сергеевич, разрешите вас поздравить с венчанием. Это ведь несколько часов назад случилось?

- Спасибо. Да.

- А можете поделиться, почему вдруг сейчас решились на этот шаг, и почему вдруг Псков?

- Это личное, я бы не хотел комментировать. Но этот собор - исключительное место. Это все, что я могу сказать.

Троицкий собор Пскова. Фото: Даниил Нефедов.

Напомним, утром 20 января возле Троицкого собора в центре Пскова горожане заметили несколько машин с московскими номерами. Сначала очевидцы узнали мужчину в пушистой шапке - им оказался Никита Михалков, а уже потом - "молодых" Высоцкую и Кончаловского.

20 января на легковом автомобиле супруги Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая подъехали к Троицкому собору в Пскове. Здесь спустя 20 лет брака они решили обвенчаться. Фото: ПЛН.

Обряд прошел за закрытыми дверями, и сразу по окончании столичные гости покинули город, даже не став отмечать событие. В нескольких псковских ресторанах "Комсомолке" сообщили, что знаменитости к ним не заезжали.

Андрей Кончаловский обвенчался с Юлией Высоцкой 20 января 2019 года в Троицком соборе Пскова. Фото: Псковская лента новостей.

Не исключено, что звезды лично знакомы с венчавшим их митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкунов). Отец Тихон - человек известный, несколько раз сопровождал российского президента в поездках, за что его даже называют духовником Владимира Путина. Так, в 2000 году они вместе объезжали Псково-Печерский монастырь, а спустя три года вместе летали в Америку. Кроме того, митрополит является писателем и сценаристом, знаком со многими знаменитостями. Говорят, многие из них даже тайно бывают в Пскове, исповедуются, посещают службы.

Юлия Высоцкая растрогалась после церемонии венчания в Пскове. Таинство с Андреем Кончаловским состоялось в Троицком соборе 20 января 2019 года. Фото: Псковская лента новостей.

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Невеста и жених торопливо поднимались по лестнице на второй этаж – в основной зал кафедрального собора Пскова, Троицкого. Редкие прохожие в утренний час с удивлением оборачивались – лица какие-то знакомые. Бабушки сторонились, крестились на иконы над тяжелой входной дверью, и шли дальше. Немногие узнали в «молодоженах» Юлию Высоцкую и Андрея Кончаловского. 20 января, спустя 20 лет совместной жизни, звездная пара решила обвенчаться. Выбор пал на Псков. (подробности)