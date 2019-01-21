Вся Россия - наш сад, вся Германия - наш танкодром

Фильм «Т-34» снят для очень малых детей.

Дети малые на самом деле любят про войну - чтоб все гремело, чтоб взрывы и танчики, чтоб немцев всех поубивало, а наших только контузило, а то нечестно. Малый возраст не может смириться со смертью, и для него много написано и снято всякого про подвиги, а не про убой. «Партизанский колокольчик», «Пятерка отважных», «Отряд Трубачева сражается», «Всадники», еще был фильм, как пионеры у фрицев из-под носа коней тибрили. Сегодняшний средний отечественный (как и мировой) кинозритель дорос в своем развитии максимум до третьего класса. Однажды на вопрос о допустимости привлечения пацанов к подрасстрельным делам кто-то из партизанских командиров ответил: «В двенадцать лет человек понимает все». Так зрителю в кино сегодня не больше десяти.

Но и для десятилетних тоже надо снимать хорошо, и режиссер Сидоров это умеет лучше других. Он делал «Бригаду» и знает, как держать интерес миллионов на стайерских дистанциях. И танковый бой изучал по-настоящему, без дураков. У Гудериана в мемуарах много об этом: про использование рельефа, про маневр, про дымовую завесу и про связь с пехотой поддержки. «Я убежденный танкист», - писал он, и командира «тридцатьчетверки» Кольку Ивушкина высоко бы оценил и к старшему лейтенанту представил по результатам первого же боя.

Еще семь лет назад не было более верного способа угробить клубный показ, чем запустить фильм про Отечественную войну. Казалось, тема умерла, молодежь смотреть про бои-пожарища не хочет, смертей не переносит и себя в окопе под бомбежкой не видит. Все это было прискорбно и внушало самые мрачные мысли о будущем страны, пока ситуацию не поломал в одночасье «Сталинградом» Федор Сергеич Бондарчук. Картина возглавила рейтинг проката на четыре года вперед, собрала 68 миллионов долларов при бюджете в 30 и наповал убила миф о заведомой убыточности военного кино. Оказалось, что на нового зрителя надо снимать по-другому, с огнем, грохотом, slow-mo снарядов и пуль, с технологиями и графикой, и нет тогда у публики ни малейшего предубеждения против войны.

Война-то наша. Выигранная.

Фильм неизбежно сравнивали с великим манифестом тотального боя - «Жаворонком». И там, и здесь про танк, соскочивший с показательных учебных стрельб по русскому монстру на просторы великого рейха. Только ту картину сочиняли фронтовики - взводный-танкист Орлов и пехотный капитан Дудин, и снимал фронтовик - стрелок-радист бомбардировщика Никита Курихин в пару с Леонидом Менакером, не попавшим на войну по малолетству. Они-то хорошо знали, что в подобной ситуации у экипажа нет шансов, и публика знала. И фильм вышел о том, как красиво сдохнуть, навеки закошмарив и нагнув томную немецкую провинцию: бойтесь, твари. Наши близко. Есть такая старинная русская забава - танковый биатлон, вам понравится.

Новый же зритель хочет мифа, жути и победы - так будут ему и жуть, и победа. А предки наши на то и бессмертные, чтоб выжить хотя бы на экране, на котором тоже выжить невозможно. Кроме кратких эпизодов в «Освобождении» и «На войне как на войне», сроду не снимали у нас из стального гроба танковый бой, потому что если есть на свете адский ужас - так это четыре пока живых человека посреди большой танковой зарубы. С разлетом броневого крошева от прямых попаданий, с ударной волной, от которой кровь из ноздрей, ушей и глаз, с жирным пламенем от любой искры и сносом башни, перерубающим трех из четверых надвое. Первая болванка попала в бензобак, выскочил из танка, сам не знаю как. И финальный искусственный хеппи-энд, против которого столько возражений у знающих людей, компенсируется тем, по каким ухабам к нему шли.

А играет лейтеху-танкиста, молодого командира с недобитой головой, актер, за год с хвостиком сделавшийся лицом национального экрана, - Александр Петров. И как не было десять лет назад фильма, в котором бы ни снимался Сергей Безруков, так нет сегодня картины, которую не сделал бы своим присутствием Петров, - и «Лед», и «Гоголь», и «Притяжение», и «Звоните ДиКаприо», и этот вот «Т-34». И очень это звучно и правильно, когда большую русскую войну режиссера Сидорова выигрывает артист Петров.

И давным-давно напророчил такой конец всем нашим бедам любимый детский поэт Маршак, писавший на руинах рейха:

«Год восемнадцатый не повторится ныне!» -

Кричат со стен слова фашистских лидеров.

А ниже надпись мелом: «Я в Берлине».

И подпись выразительная: «Сидоров».

«Т-34» 2018.

Реж. Алексей Сидоров.