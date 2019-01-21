Сын Елены Яковлевой Денис Шальных разводится с женой из-за измены

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных женился полтора года назад. Звезда «Интердевочки» и сериала «Каменская» с радостью приняла невестку, подарила молодым квартиру и уже предвкушала, что скоро станет бабушкой. Но семейная жизнь не заладилась: пара готовится к разводу. По словам друзей супругов, они уже два месяца не живут вместе и собираются официально расторгнуть свой брак. Елена Яковлева развод сына не комментирует и только просит журналистов с пониманием отнестись к решению молодых людей.

Свадьба Дениса и его избранницы Виктории Мельниковой, выпускницы факультета журналистики, прошла скромно, без свадебных нарядов и пышных торжеств. Жених и невеста тихо расписались в загсе, пригласив только близких друзей. Елена Яковлева на свадьбе не присутствовала, но невестку приняла с распростертыми объятиями.

Поначалу молодая жена принимала и любила все странности своего неординарного мужа. Денис известен своим эпатажным поведением: 26-летний парень, чье лицо обильно украшено татуировками, часто выкладывает в Инстаграм забавные снимки и видеоролики. Недавно он создал рок-группу и снял свой первый клип, в котором сыграл пациента психбольницы. Виктория во всем поддерживала мужа, пока не узнала, что парень ей изменяет.

- Они, действительно, решили расстаться, – рассказала «СтарХиту» знакомая пары Анастасия. - Сначала все было прекрасно, разделяли увлечения друг друга. Ден пробовал себя в разных направлениях — поработал воспитателем в детском лагере, дебютировал на сцене театра, снял клип на собственную песню. Жена всем этим тоже активно интересовалась, поддерживала. Но потом начались ссоры. Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене.

Денис и Виктория прожили вместе полтора года. Фото: Соцсети.

По словам окружения пары, Денис нисколько не переживает из-за развода и уже вовсю строит планы на других девушек.

- В ближайшее время они официально перестанут быть мужем и женой, - рассказывает Анастасия. - Мы с друзьями считаем, что Ден пока просто не готов к серьезной семейной жизни. Уже начал на всяких девчонок заглядываться.

По словам актрисы, сейчас Денис жалеет, что набил себе наколки на лице. Фото: Инстаграм.

Денис Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой. Сейчас наследник актрисы работает парикмахером в одном из московских барбершопов и параллельно занимается музыкой вместе со своей рок-группой. Пробует себя Денис и как актер. Не так давно он вышел вместе с Еленой Яковлевой на сцену в спектакле «Немаленький принц». В постановке детского театр-студии «15» приняли участие талантливые дети со всей страны.

Денис Шальных – единственный ребенок Яковлевой и актера Валерия Шальных. Увлечение парня татуировками началось несколько лет назад: заработав первые деньги, Денис решил набить тату в честь любимой собаки. Потом на его теле появились и другие наколки – молодой человек втянулся настолько, что украсил ими все лицо. Из-за татуировок сына звезды в соцсетях часто называют фриком. Елена Яковлева признается, что всегда с пониманием относилась к решению Дениса и даже как-то сделала себе татушку на спине в знак солидарности с ним. Однако в какой-то момент увлечение наследника вышло из-под контроля мамы.

elena_yakovleva_official С сыном несколько лет назад

Сейчас парень жалеет, что набил себе тату на лице, и хотел бы избавиться от них. Но выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать их, к тому же могут остаться шрамы.

- Он попробовал, дошел до конца и успокоился, что совершенно в его характере. Папа его спрашивает сейчас: «Жалеешь, что ты сделал?» Денис отвечает: «Да, жалею». И, наверное, он созрел, чтобы татуировки вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть, - рассказывала актриса в одном из интервью.