«Для одного парня»: Любовь Толкалина сняла видео в душе и выложила его в Инстаграм

Любовь Толкалина заинтриговала подписчиков Инстаграма: 40-летняя актриса сняла и выложила на своей страничке видео из душа. Звезда сцены и экрана посвятила соблазнительный, но в то же время вполне целомудренный ролик загадочному незнакомцу, адресовав ему полный нежности и страсти пост.

В ролике Любовь, стоя за запотевшей стеклянной стенкой душа, нежно напевает и одновременно намыливает волосы.

- Это - через весь эфир, через все публичное одиночество - одному парню. Привет. Он ТАКОГО, конечно, не ожидает, но поймет... - написала артистка.

tolkalinaliuba Это- через весь эфир, через все публичное одиночество - одному парню . Привет. Он ТАКОГО , конечно, не ожидает, но поймет....

Теперь все гадают: кто же этот неизвестный мужчина, которому Толкалина шлет такие нежные и интимные послания.

- Любуюсь тобою издали, впрочем, как и любой звездой.

Дай глядеть на тебя, дай глядеть на тебя сквозь сон,

дай глядеть через силу, сквозь слёзы, покоя не ведая, - процитировала актриса в своем посте любовное стихотворение.

С тех пор, как в январе 2017 года Егор Кончаловский и Любовь Толкалина объявили о расставании, поклонникам актрисы не дает покоя вопрос: появился ли у нее новый избранник? К слову, Кончаловский и Толкалина разошлись давно, но почти 8 лет скрывали от публики, что они больше не вместе. За это время режиссер успел не только обзавестись новой возлюбленной, но и стать отцом — у режиссера родился сын. Любовь же везде и всюду появляется в одиночестве. И вдруг — такой взрыв страсти в Инстаграме. Фолловеры просят актрису раскрыть секрет: кто этот счастливчик? Впрочем, поклонники актрисы уверены: у такой красивой женщины наверняка есть мужчина, который делает ее счастливой.

В свое время Любовь Толкалина всерьез подумывала о спортивной карьере (актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию), но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть. Маша – единственная дочь актрисы. Хотя Егор и Любовь расстались, они продолжают достаточно тепло общаться.