Рождённая из пепла: история модели, потерявшей 70% кожи

Эта история заставит вас вновь поверить в любовь. Хоть и случилась она на другом конце света - в Австралии. Её начало было положено в 2009 году, когда 21-летняя красавица Турия Питт встретила 23-летнего умницу Майкла Хоскинса. Они были прекрасной парой! Турия училась на горного инженера и работала моделью. Майкл уже окончил колледж и взял отличный карьерный старт. Беда пришла к ним после двух лет романтики.

В 2011 году Турия решилась на участие в 100-километровом марафоне. Увы, этот забег навсегда изменил её жизнь. Маршрут лежал через лес, в котором неожиданно вспыхнул пожар. Четверо участников оказались в огненной ловушке. Среди них - Турия. Марафонцы выбежали, но после полученных ожогов их жизни висели на волоске. Больше всего пострадала модель. У Турии сгорело почти 70% кожи. А ещё она лишилась пяти пальцев и носа.

Лесной пожар навсегда изменил внешность и жизнь Турии Питт. Фото: instagram.com/turiapitt

«Зачем врачи сохранили мне жизнь?» - не понимала девушка, когда пришла в себя. Она боялась взглянуть на себя в зеркало.

Но вернуться к жизни ей помог любимый мужчина. Майкл не бросил любимую после трагедии. Наоборот, он уволился с работы и провёл целых два года с Турией в больнице. Каждую минуту, каждый день он был рядом. И без устали твердил девушке, что всё равно её любит. «Ты всё та же Турия, от которой я без ума», - говорил парень.

turiapitt Год назад в семье Хоскинс-Питт случилось прибавление!

Только эта поддержка и дала модели силы бороться. Турия прошла через 200 операций по пересадке кожи. Выписалась из больницы. И попыталась жить обычной жизнью. Конечно же, Майкл продолжал быть рядом. А в 2015 году он сделал ей предложение. Стоит ли уточнять, каким был ответ австралийки?

Что удивило всех врачей - так это события 2017-го года. Турия забеременела и родила абсолютно здорового малыша! Недавно Майкл и Турия отметили первый «юбилей» своего сына. После этого девушка призналась в своём Инстаграме, что это был, пожалуй, самый счастливый год в её жизни.

turiapitt Турия с сыном

Сейчас Турии 31 год. Чем она занимается, помимо материнства? Снова бегает марафоны, пишет книги, читает лекции. И, конечно, много времени посвящает благотворительности. Турия помогает тем, чью внешность изменили ЧП. «Мы намного больше, чем наши тела», - доказывает им Турия своим примером.