2019-01-21T21:13:45+03:00
Звезды

Честное селфи в 49 лет: Дженнифер Лопес опубликовала фото без фильтров и макияжа

Певица поделилась в Инстгараме неожиданным кадром
Ирина СУХАНОВА
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В свои 49 лет поп-дива выглядит гораздо моложе.В свои 49 лет поп-дива выглядит гораздо моложе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дженнифер Лопес в 49 лет остается одной из самых красивых певиц мирового шоу-бизнеса. Исполнительница отлично выглядит — но она и не скрывает, что тратит много времени на уход за собой. Результат - артистка в свои годы может позволить себе опубликовать в Инстаграме честное селфи без макияжа, фильтров и фотошопа. На днях Джей Ло поделилась на своей страничке фотографией, на которой она снята без прически и косметики.

В кадре Дженнифер расслабленно позирует в свой выходной день, сидя на диване в легком летнем сарафане. Лицо раскраснелось и вспотело, волосы небрежно закручены в пучок. Но даже в таком виде Лопес остается настоящей красавицей, молодой и естественной. Свой пост в Инстаграме звезда сопроводила хэштегами #безфильтров и #безмакияжа.

jlojlo
#nofilterFriday #nomakeupday #lovemeasIam
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Дженнифер проводит в спортзале немало времени — и может по праву гордиться своей фигурой. Обязательный пункт в ее расписании — ежедневная утренняя разминка. Кроме зарядки Джей Ло еще и тренируется в фитнес-зале — три-четыре раза в неделю.

- Я крайне редко пропускаю тренировки, - утверждает Дженнифер. - Иногда, конечно, я могу допоздна работать, но в таких случаях я говорю себе: просто сделай это, всего лишь один час.

Главным условием отличного внешнего вида певица считает здоровый сон — она спит не меньше 8 часов. Лопес уверена: это лучшая профилактика старения и прочих возрастных изменений. На выходных Дженнифер может встать с кровати ближе к полудню, проспав 12 часов.

jlojlo
December 2018 @instylemagazine
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Артистка не морит себя голодом (иначе ее аппетитные формы просто исчезнут), но придерживается дробной системы питания: ест 6 раз в день понемногу. В ее рационе много овощей (капуста, огурцы, красный перец, кабачки и никакой картошки) и злаков (особенно коричневого риса). На завтрак Джей Ло предпочитает яйца или овсяные хлопья, на обед — зеленый салат с рыбой или курицей. Перекусывает она йогуртом или фруктами. Не отказывается поп-дива и от ужина, хотя говорит, что не любит наедаться на ночь. Плюс певица не курит и почти не употребляет алкоголь (разве что бокал вина или шампанского по праздникам). Зато пьет много воды и не употребляет в своем рационе любые газированные напитки, даже если они не содержат сахар.

Бойфренд звезды, 43-летний бейсболист Алекс Родригес, как и Лопес — сторонник здорового питания. На днях пара запустила в соцсетях челлендж «Без углеводов», который продлится 10 дней. Родригес опубликовал видео, на котором он вместе с Дженнифер упражняется на тренажерах и танцует в спортзале. Во время ролика Алекс предложил поклонникам повторять за ними упражнения все 10 дней челленджа и, конечно, отказаться на это время от углеводов.

arodarod
We pinky promise. . . . Join me and Jennifer for a 10-day challenge. No carbs, no sugar. Who s in? . . . Challenge two of your friends below. . . . Someone hide the cookie dough #ignoremydancing
60170 отметок «Нравится»3935 комментариевInstagram

- Мы клятвенно обещаем не сорваться! Присоединяйтесь к нашему с Дженнифер десятидневному челленджу. Без углеводов и сахара. Кто в деле? - спросил спортсмен поклонников.

Глядя на Лопес, легко верится, что все 10 дней она обойдется без сахара и прочих вкусняшек. У Джей Ло железная сила воли: сказала — сделала. И даже если ее бойфренд вдруг даст слабину и попробует сорваться, Дженнифер железной рукой вырвет плюшку у него изо рта.

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