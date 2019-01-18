Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

В пятницу, 18 января, появилась информация о том, что на Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. По некоторым данным, ЧП случилось в воздухе в ходе полетов.

Как рассказал источник в силовых структурах региона, экипаж одного из самолетов успел катапультироваться, однако о его дальнейшей судьбе, как и о судьбе пилотов второго воздушного судна, пока ничего неизвестно. «Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно», - сказал собеседник ТАСС.

Между тем, по другим данным, разбился только один истребитель, а летевший рядом второй борт не пострадал. Причем, как утверждает источник, члены экипажа второго Су-34 «видели два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования». При этом собеседник РИА Новости сообщил о месте предположительного падения Су-34. По его словам, истребитель, возможно, упал в Татарский пролив между Хабаровским краем и Сахалином.