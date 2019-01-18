2019-01-18T10:22:30+03:00
Происшествия

Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Экипаж одного из самолетов успел катапультироваться
Дарья ИВАШКИНА
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Истребитель-бомбардировщик СУ-34 на 11-м Международном авиационно-космическом салоне "МАКС".Истребитель-бомбардировщик СУ-34 на 11-м Международном авиационно-космическом салоне "МАКС".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу, 18 января, появилась информация о том, что на Дальнем Востоке столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34. По некоторым данным, ЧП случилось в воздухе в ходе полетов.

Как рассказал источник в силовых структурах региона, экипаж одного из самолетов успел катапультироваться, однако о его дальнейшей судьбе, как и о судьбе пилотов второго воздушного судна, пока ничего неизвестно. «Два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался. О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно», - сказал собеседник ТАСС.

Между тем, по другим данным, разбился только один истребитель, а летевший рядом второй борт не пострадал. Причем, как утверждает источник, члены экипажа второго Су-34 «видели два раскрывшихся купола парашютов после катапультирования». При этом собеседник РИА Новости сообщил о месте предположительного падения Су-34. По его словам, истребитель, возможно, упал в Татарский пролив между Хабаровским краем и Сахалином.

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