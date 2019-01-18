Врачи скорой «перешагнули» через упавшего без сознания посетителя фастфуда в Подмосковье

Врачей скорой помощи упрекают во многих грехах: то они подрабатывают таксистами, доставляя в аэропорт высокопоставленных пассажиров, то ездят за пивом с мигалками. Но то все домыслы, за руку никого не поймали.

Вот очередной ролик в Сети, героями котрого стали медики. В одном из ресторанов быстрого питания в Подмосковье бригада скорой помощи буквально «перешагнула» через человека, упавшего в бессознательном состоянии. К слову, другие посетители тоже не бросились на помочь бедняге, а поторопились включить камеры на мобильных телефонах, чтобы потом поделиться роликом в Интернете.

Все происходит в Одинцово в известном ресторане быстрого питания. Узнать компанию медиков не сложно, они в яркой спецодежде.

Голос за кадром сообщает: «Упал мужик без сознания, что делает скорая? Та-дааам!». «Скорая» доедает остатки обеда, спокойно встанет и покидает заведение. Дорога на выход как раз в метре от лежащего на полу человека. Медики механически проходят мимо, даже не попытавшись помочь.

Очевидцы события говорят, что дело было не совсем так, как пытается подать ситуацию автор ролика. Ничего страшного в заведении не произошло.

- На самом деле просто сидела компания алкашей, выпивали и один из них совсем перепил, видимо и упал. А скорая пришла просто поесть. Там все видели, что это алкоголики были, пьяная компания. Одна женщина подняла панику, но к бригаде медиков она в принципе не обращалась, она обратилась к сотрудникам ресторана. И то, не с просьбой спасти и помочь, а спросила — почему тут люди спят лежат. Сотрудники к этому человеку подходили, пытались его поднять, но он бормотал что-то. Его пытались усадить — он падал. Его друзья просили полицию не вызывать, чтоб их не выгнали. Скорой там не было смысла вмешиваться», — рассказал по телефону телеканалу «360» очевидец ситуации, местный житель Михаил.

Кафе круглосуточное, и неблагополучные посетители часто заходят погреться, а заодно и выпить втихаря принесенный с собой напиток.

Что касается врачей скорой помощи, то в региональном Минздраве ситуацию прокомментировали, заявив, что на видео бригада частных медиков. По большому счету, никаких обязательств перед упавшим у них не было.