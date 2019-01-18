CК на заявление террористов: В Магнитогорске приоритетной остается версия утечки газа

"На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Эта официальная информация ведомства появилась после ряда материалов в СМИ, где приводятся ссылки на террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в России - прим. ред).

В них говорится, что террористы берут на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске. При этом первоисточник информации не указывается.

Напомним, в СК России продолжает расследование уголовного дела по факту гибели людей при обрушении подъезда десятиэтажного жилого дома в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года.

В результате трагедии погибли 39 человек. А на следующий день, 1 января, три человека погибли в результате возгорания маршрутного такси. Ряд блогеров решили, что в общественном транспорте сгорели террористы, которые попытались оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

"С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. В рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз, это судебно-медицинские, взрывотехническая, пожарно-техническая и иные экспертизы. Наряду с этим идет сбор других доказательств, допрашиваются свидетели, очевидцы и потерпевшие. Выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств. Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", - подчеркнула в обращении Светлана Петренко.