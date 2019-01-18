97-летний муж английской королевы перевернулся за рулем автомобиля

Британская венценосная семья снова в центре внимания мировых СМИ. На сей раз не из-за разлада невесток и внуков Елизаветы II, а из-за ее своенравного супруга. 97-летний принц Филипп за рулем Land Rover угодил в страшное ДТП в графстве Норфолк, столкнувшись с автомобилем Kia. От столкновения машины перевернулись. И просто чудо, что и он, и сидевшие во втором авто две женщины с ребенком не погибли. Последние отделались легкими травмами.

- Это было чудесное спасение для каждого. Люди могли погибнуть. Он очень мужественный человек. Он не устроил из этого большой суматохи и первым делом спросил, пострадали ли остальные, - рассказал агентству Reuters 75-летний очевидец Рой Уорн, который проезжал с женой мимо места аварии и помогал всем выбраться из перевернувшихся машин.

Напомним, принц Филипп, он же герцог Эдинбургский, отошел от публичной жизни в 2017 году, но изредка появляется на публике в компании своей 92-летней супруги и августейших родственников. В Британии нет возрастной границы, когда человек вынужден прекратить ездить за рулем транспортного средства, однако после 70 лет такие водители должны каждые три года обновлять свои права. То есть тут все строже, чем, например, у нас.

К слову, отзывы о стиле его вождения разные. Так, Барак Обама, которого герцог Эдинбургский возил вместе с Мишель в 2016 году на ланч в Виндзорский дворец, называл его «ровным». А вот биограф герцога Гайлс Брандрет признавался, что тот любит очень быструю езду.

- Он все делал быстро. Был неугомонным и нетерпеливым. Думаю, каждый, начиная от жены и заканчивая страховщиками, скажет ему: «Пришло время повесить ключи от машины и дать себе передышку». Он может позволить себе водителя, у королевы их несколько. Но не думаю, что он последует этому совету - ему же всего 97, - подчеркивает биограф.

«Всего»... Английский юмор, видимо.