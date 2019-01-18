У Дианы Арбениной случился сердечный приступ

17 января солистка группы «Ночные Снайперы» поделилась в своем Инстаграме видео, которое заставило ее поклонников заволноваться. Певица, лежа на больничной койке, слабым голосом говорит:

- Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция – хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи – это, конечно, сила, силище. Берегите себя!.

Через какое-то время Диана видео удалила - видимо, замучили расспросами. Поклонники волновались не зря. Многие решили, что певица пострадала, катаясь с гор.

Но, как нам удалось узнать, проблема была совсем в другом. У артистки еще вчера днем начались сильные боли в области сердца. В 21 час ее госпитализировали в местную больницу, где врачи заподозрили сердечный приступ. По сообщению близких певицы, боль до сих пор не удалось снять. Приступ продолжался 16 часов. Сейчас врачи проводят все необходимые обследования.

Об отмене ближайших концертов не идет речь, по крайней мере на данный момент. Мы желаем Диане Сергеевне скорейшего выздоровления.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Диана Арбенина и Светлана Сурганова впервые за 15 лет вместе вышли на сцену

Много лет назад, когда деревья были большими а мы маленькими, на музыкальной карте нашей страны появились «Ночные снайперы». Диана и Светлана быстро покорили нас своими песнями, которые сейчас составляют золотой фонд нашей музыки: «Кошка», «31 весна», «Катастрофически», «Столица», «Розы» итд. А потом Сурганова неожиданно для многих ушла, и за главную в группе осталась Диана Арбенина, которая успешно вела группу вперёд все эти годы (подробности)