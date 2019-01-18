В подмосковном лесу были зверски расстреляны три домашние овчарки

«Здесь были расстреляны Федя, Браво и Триша»: табличку, с таким текстом в подмосковном лесу на месте гибели трех австралийских овчарок хотят установить зоозащитники.

- Чтобы помнили и смотрели по сторонам даже в лесу, ведь не известно откуда пуля прилетит, - объяснили идею волонтеры.

Случившееся действительно поражает нечеловеческой жестокостью и если не памятной таблички, то возбуждения уголовного дела точно заслуживает. Все произошло днем 15 января в подмосковном лесу недалеко от деревни Исаково, Солнечногорского района. На расположенную неподалеку конюшню вместе с женой и пятью домашними любимцами, лохматыми австралийскими овчарками, приехал москвич Алексей Плошко. Пока супруга упражнялась в верховой езде, мужчина решил выгулять собак. В этом лесу он с питомцам бывал и раньше и места эти неплохо знал.

- Мы шли по протоптанной в лесу тропинке. Чтобы вы понимал, это не какой-то дикий лес. Тут рядом деревня и базы отдыха, так что можно встретить лыжников, или просто гуляющих людей. Собак я на поводке не держал, они дружелюбны и не представляют никакой опасности для окружающих, - рассказал «Комсомолке» Алексей Плошко. - Трое псов бежали впереди меня, двое отстали и шли позади. В какой-то момент я услышал звук выстрела, а через мгновение еще несколько хлопков. Федя, Браво и Триша упали на землю, как подкошенные. Все произошло буквально в пяти метрах от меня. Перепуганные выстрелами, двое чудом уцелевших псов, которые шли позади меня, убежали. А я остался с окровавленными телами своих любимцев.

Алексей едва сдерживает слезы, ему до сих пор тяжело вспоминать случившееся. Мужчина попытался спасти раненых питомцев, но стрелок был метким: все ранения оказались смертельными.

- Я испугался за убежавших псов, думал, что их тоже убьют и бросился их искать. Они у меня смышленые, так что сами пришли к машине. Заперев их в салоне, я сразу позвонил в полицию, - рассказал Алексей.

В подмосковном лесу были зверски расстреляны три домашние овчаркиФото: Личный архив

В снегу были найдены гильзы от охотничьего ружья. А вот самого стрелка не нашли. В нескольких метрах от тропинки обнаружили место, откуда были произведены выстрелы. На снегу остался отпечаток от складного походного стула и еще две гильзы. Они были направлены на экспертизу. Алексея же полицейские назвали счастливчиком.

- Это была ружейная картечь. Такой не то что собаку, или человека, лося легко можно завалить, - рассказал Алексей.

По словам полицейских, стрелок хорошо видел Алексея. Мужчина был одет в красную куртку и находился всего в нескольких метрах от собак. А значит охотник не мог перепутать собак с дикими животными.

В списке версий две основных. По одной из них, стрелок мог выслеживать именно этих собак. Алексей часто бывал в этих местах, но мужчина уверяет, что врагов у него нет.

- Я простой айтишник, ни с кем не ссорился. Ума не приложу, кому и зачем убивать моих собак, - недоумевает Алексей.

По второй версии, стрелком мог оказаться догхантер, то есть человек который ненавидит всех собак. Напомним, всего месяц назад точно так же были застрелены три бездомных собаки в подмосковном лесу недалеко от города Латкарино. Виновный до сих пор не найден.

Алексей ждет справедливого наказания для стрелка.

- Я до сих пор не смогу сказать о случившемся младшей 10-летней дочке. Старшая дочь очень тяжело переживает случившееся. Собаки были полноценными членами семьи, все их искренне любили. Австралийские овчарки, порода в России не очень популярная, хотя большинство собачников знают, что они необычайно дружелюбные и готовы делать что угодно, чтобы быть рядом с человеком. Такой смерти они не заслужили. И я сделаю все возможное, чтобы наказать виновных, - рассказал «КП» Алексей.

За подобное преступление в нашей стране предусмотрено уголовное наказание. Санкции статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусматривают до одного года лишения свободы и крупный штраф.

- По данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Устанавливаются обстоятельства случившегося и личность стрелявшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

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