Российский цирк триумфально открыл фестиваль в Монте-Карло

На арене легендарного цирка-шапито «Фонвьей» прошла церемония открытия 43-го фестиваля циркового искусства. Главным гостем мероприятия выступил «Королевский цирк» под руководством заслуженного артиста России и Грузии Гии Эрадзе. Первое выступление российских артистов, на котором присутствовали князь Монако Альбер II и принцесса Стефания, публика встретила овациями и не отпускала их с манежа.

- Европейская публика, княжеская семья и почетное жюри аплодируют артистам «Королевского цирка Гии Эрадзе» стоя! - пояснил Гия Эрадзе.

Шоу в постановке Гии Эрадзе заслуженно считаются одними из самых ярких и красочных проектов циркового мира. Специально к открытию одного из самых престижных цирковых конкурсов в мире Гия Эрадзе подготовил программу «Парад Монте-Карло». Красочные балетные номера вплетены в общую канву конкурсной программы фестиваля. Кроме того, в первый конкурсный день зрители смогли оценить три номера в исполнении артистов «Королевского цирка» - «Цыганская любовь» (высшая школа верховой езды под руководством Юрия Володченкова), групповая трансформация «Фаберже» и «Белый блок».

Ещё на репетициях организаторы фестиваля отметили, что Гия Эрадзе создал уникальный стиль, тонкое сочетание роскоши и современности, сохранив при этом лучшие традиции настоящего русского цирка. Отдельного внимания были удостоены костюмы «Королевского цирка» - настоящие произведения высокой моды, которые, несомненно, станут одним из самых ярких моментов фестиваля 2019 года.

Обратим внимание, что артисты «Росгосцирка» не раз становились лауреатами фестиваля в Монте-Карло. В этом году Российская государственная цирковая компания отправила на фестиваль рекордное количество артистов - 60 человек.

Международный цирковой фестиваль проходит в Монте-Карло уже 43 раз. Он был основан князем Монако Ренье III в 1974 году. С 2006 года президентом фестиваля является принцесса Стефания. По итогам конкурса будут вручены награды, включая «Золотой клоун» - самый престижный приз в мире циркового искусства.