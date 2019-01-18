Как работали советские ликвидаторы и как вербовали дядю английской королевы

Как добывали для Москвы атомные секреты? Как работали ликвидаторы - люди без фамилий? Как вербовали дядю английской королевы Елизаветы II? Как Евгений Примаков спас в лихие 90-е нашу разведку? На множество самых интересных вопросов о закрытой жизни и работе советских разведчиков разных лет ответит известный журналист и писатель Николай Долгополов в своей новой книге «Гении разведки».

- За каждым из выдающихся достижений разведки стоят судьбы конкретных людей, к большинству из которых никогда не придет всенародная слава. Впрочем, они и не ищут ее, считая главной наградой возможность служить Отечеству. Убежден в том, что книга Николая Михайловича Долгополова будет пользоваться успехом у самой широкой публики, - отметил в предисловии к ней директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

25 лет назад автор написал свой первый материал на эту тему - о знаменитом полковнике Абеле-Фишере - и с тех пор опубликовал около двух тысяч статей и 13 книг.

- Это человек, с которым можно идти в разведку. Он стал своим в силу своего характера и человеческих качеств. Издал о разведке 13 книг. Желаем ему покончить с этой «чертовой дюжиной», материалов у нас много, - пожелал экс-директор СВР России Сергей Лебедев на презентации новой книги в «Российской газете», которая, по сути, превратилась в юбилейный вечер с близкими и очень именитыми друзьями - на днях Николаю Михайловичу исполнилось 70 лет.

Свою журналистскую карьеру он начинал в отделе спорта «Комсомольской правды» (среди гостей из мира спорта были Светлана Хоркина, Елена Чайковская, Анатолий Карпов и многие другие), затем работал нашим собкором в Париже, первым заместителем главного редактора, а с 2007 года - заместителем главного редактора «Российской газеты». За книги «С ними можно идти в разведку» и «Вартанян» он был удостоен литературной премии СВР России, а за «Гениев внешней разведки» - премии Александра Невского.

Один из гостей - комендант Кремля, замруководителя ФСО, генерал-лейтенант Сергей Хлебников - преподнес юбиляру в подарок ключ от Спасской башни. Копию. А вот ключ к сердцу массового читателя тот явно уже нашел - многие его книги стали бестселлерами.

- Своих героев я знал лично. С ними я провел определенный отрезок своей жизни, за который из просто знакомых они превратились в близких для меня людей. Я бывал у них дома, некоторых хоронил. К сожалению, почти все они уже ушли. Мне бы очень хотелось, чтобы о них помнили и после их ухода, - поделился с «Комсомолкой» Николай Долгополов.