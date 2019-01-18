2019-01-18T17:53:33+03:00
Общество

Как работали советские ликвидаторы и как вербовали дядю английской королевы

В Москве представили новую книгу Николая Долгополова «Гении разведки»
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов поздравляет Николая Долгополова с 70-летиемРуководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов поздравляет Николая Долгополова с 70-летиемФото: Елена ЧИНКОВА
Изменить размер текста:

Как добывали для Москвы атомные секреты? Как работали ликвидаторы - люди без фамилий? Как вербовали дядю английской королевы Елизаветы II? Как Евгений Примаков спас в лихие 90-е нашу разведку? На множество самых интересных вопросов о закрытой жизни и работе советских разведчиков разных лет ответит известный журналист и писатель Николай Долгополов в своей новой книге «Гении разведки».

- За каждым из выдающихся достижений разведки стоят судьбы конкретных людей, к большинству из которых никогда не придет всенародная слава. Впрочем, они и не ищут ее, считая главной наградой возможность служить Отечеству. Убежден в том, что книга Николая Михайловича Долгополова будет пользоваться успехом у самой широкой публики, - отметил в предисловии к ней директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

25 лет назад автор написал свой первый материал на эту тему - о знаменитом полковнике Абеле-Фишере - и с тех пор опубликовал около двух тысяч статей и 13 книг.

- Это человек, с которым можно идти в разведку. Он стал своим в силу своего характера и человеческих качеств. Издал о разведке 13 книг. Желаем ему покончить с этой «чертовой дюжиной», материалов у нас много, - пожелал экс-директор СВР России Сергей Лебедев на презентации новой книги в «Российской газете», которая, по сути, превратилась в юбилейный вечер с близкими и очень именитыми друзьями - на днях Николаю Михайловичу исполнилось 70 лет.

Свою журналистскую карьеру он начинал в отделе спорта «Комсомольской правды» (среди гостей из мира спорта были Светлана Хоркина, Елена Чайковская, Анатолий Карпов и многие другие), затем работал нашим собкором в Париже, первым заместителем главного редактора, а с 2007 года - заместителем главного редактора «Российской газеты». За книги «С ними можно идти в разведку» и «Вартанян» он был удостоен литературной премии СВР России, а за «Гениев внешней разведки» - премии Александра Невского.

Один из гостей - комендант Кремля, замруководителя ФСО, генерал-лейтенант Сергей Хлебников - преподнес юбиляру в подарок ключ от Спасской башни. Копию. А вот ключ к сердцу массового читателя тот явно уже нашел - многие его книги стали бестселлерами.

- Своих героев я знал лично. С ними я провел определенный отрезок своей жизни, за который из просто знакомых они превратились в близких для меня людей. Я бывал у них дома, некоторых хоронил. К сожалению, почти все они уже ушли. Мне бы очень хотелось, чтобы о них помнили и после их ухода, - поделился с «Комсомолкой» Николай Долгополов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Так кто же вырубает русскую тайгу? Часть 4 расследования «Комсомолки»
Журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились из Москвы в Сибирь, чтобы увидеть своими глазами, действительно ли весь лес здесь хищнически пилится и вывозится в Поднебесную [фото, видео, подкаст]
Новости 24
Посольство РФ в Норвегии разбирается в ситуации с задержанием россиянина
Не менее 20 человек погибли при авиаударе коалиции в Дейр-эз-Зоре
Путин сообщил о предстоящем визите президента Австрии в Россию
Где пройдет Детское Евровидение - 2019: выбран город проведения конкурса
В результате стрельбы около церкви Техаса погиб человек
Власти Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении
Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателями
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора РАН
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34
Вооруженный пациент больницы в Баварии взял в заложники женщину
В Уэльсе за шестизначную сумму продали граффити Бэнкси на гараже
Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию
Лавров связал провокацию в Керченском проливе с выборами президента Украины
Женщина угрожает взорвать себя в центре Ульяновска
Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМД