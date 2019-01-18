2019-01-18T18:57:12+03:00
Происшествия

В Москве грабители представились «газовиками» и вынесли из квартиры 750 тыс. рублей

Избитого 25-летнего хозяина доставили в больницу
Семен ЕЛЕНИН
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Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступников ищутВозбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступников ищутФото: Олег ЗОЛОТО
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В 60-х в Москве орудовал грабитель-убийца по кличке «Мосгаз» - Владимир Ионесян проникал в квартиры, представляясь сотрудником газовой службы. Кажется, кто-то взял его методы на вооружение.

Вечером в среду группа неизвестных совершила налет на Окской улице - это юго-восток города. В восьмом часу вечера в дверь к 25-летнему Николаю Н. позвонили. Посмотрел в глазок, там трое в синих куртках. «Кто?» - «Мы газовики, у вас утечка». Москвич открыл дверь. Дальше - несколько ударов в лицо, связали руки и ноги ремнями. Под угрозами хозяин квартиры отдал все ценности, какие были - назвал код от сейфа, в котором лежали 750 тысяч рублей. Ушли, прихватив деньги и мобильный телефон.

Через какое-то время пострадавший сумел развязаться и побежал к соседям. Те позвонили в полицию.

- Пострадавшего доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась, - сообщили «КП» в пресс-службе московской полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступников ищут.

Известно, что все трое - славянской внешности и среднего роста около 175 сантиметров.

Напомним, не стоит пускать в дом посторонних, кем бы они не представлялись. Информацию об обходе квартир специалистами «Мосгаза» в вашем доме всегда можно уточнить по телефону 104.

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