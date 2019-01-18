2019-01-18T19:40:48+03:00
В мире

МИД РФ подключился к флешмобу #10yearschallenge

Ведомство напомнило о подарке Хиллари Клинтон Сергею Лаврову — о кнопке «перегрузке»
Арина СУВОРОВА
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В марте 2009 года Клинтон подарила российскому министру «кнопку» - символ перезагрузки российско-американских отношенийВ марте 2009 года Клинтон подарила российскому министру «кнопку» - символ перезагрузки российско-американских отношенийФото: Instagram.com
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Российский МИД не остался в стороне от популярного флешмоба #10yearschallenge (10 лет назад). Ведомство разместило на своей странице в Инстаграме снимок 10-летней давности. На нем изображены глава МИД РФ Сергей Лавров и бывшая Госсекретарь США Хиллари Клинтон во время встречи в Женеве. Смеясь, политики одновременно жмут на красную кнопку перезагрузки.

В марте 2009 года Клинтон подарила российскому министру «кнопку» - символ перезагрузки российско-американских отношений. Однако выяснилось, что надпись на русском языке была неправильная — вместо слова «перезагрузка» американцы написали «перегрузка».

- На кнопке по-английски было написано «reset» (перезагрузка), а по-русски - «перегрузка».

Хиллари Клинтон спросила Сергея Лаврова, верен ли русский перевод с английского. Услышав от министра, что по-русски надпись означает «overload», она очень расстроилась и сказала, что просила перепроверить, но знала, что они всё испортят. Кто конкретно всё испортил - она не уточнила, - говорится в посте к снимку.

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