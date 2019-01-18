Лукашенко ответил на упреки в заправке украинских танков

Пожалуй, одна из главных претензий к белорусам у россиян в связи с войной на Донбассе была такая: вы из нашей нефти гоните солярку и продаете ее Украине. А Киев заливает ее в свои танки, которыми утюжит Донбасс. Сложно сказать — как в верхах, а на кухнях в России такие разговоры ходили. И Александр Лукашенко неожиданно продемонстрировал, что он об этих разговорах отлично осведомлен.

На встрече с министрами иностранных дел Белоруссии, занимавшими высший дипломатический пост в своей стране в разное время, Александр Лукашенко ответил на упреки в наживе на поставках топлива Украине, которое она использует в военных целях.

- В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские. - ред.) дизельным топливом, - сказал Лукашенко дипломатам. - Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили - я только что справку второй раз прочитал - там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок - бензинов и дизельного топлива - в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки?

При этом Лукашенко не стал отрицать, что Белоруссия поставляет топливо Украине. Но, по его данным, эти поставки уменьшаются.

- Наши объемы снижаются, - заявил президент Белоруссии. - Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать.