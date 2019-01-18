2019-01-18T21:06:00+03:00
Политика

Лукашенко ответил на упреки в заправке украинских танков

По словам президента Белоруссии, его страна поставляет Украине топлива все меньше
Иван ГРАЧЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Лукашенко не стал отрицать, что Белоруссия поставляет топливо УкраинеЛукашенко не стал отрицать, что Белоруссия поставляет топливо УкраинеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пожалуй, одна из главных претензий к белорусам у россиян в связи с войной на Донбассе была такая: вы из нашей нефти гоните солярку и продаете ее Украине. А Киев заливает ее в свои танки, которыми утюжит Донбасс. Сложно сказать — как в верхах, а на кухнях в России такие разговоры ходили. И Александр Лукашенко неожиданно продемонстрировал, что он об этих разговорах отлично осведомлен.

На встрече с министрами иностранных дел Белоруссии, занимавшими высший дипломатический пост в своей стране в разное время, Александр Лукашенко ответил на упреки в наживе на поставках топлива Украине, которое она использует в военных целях.

- В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские. - ред.) дизельным топливом, - сказал Лукашенко дипломатам. - Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили - я только что справку второй раз прочитал - там же все дизельное топливо российское. И россияне поставляют, постоянно наращивая объемы этих поставок - бензинов и дизельного топлива - в Украину. Так как же так? Мы воюем с Украиной или Россия? И кто заправляет эти танки?

При этом Лукашенко не стал отрицать, что Белоруссия поставляет топливо Украине. Но, по его данным, эти поставки уменьшаются.

- Наши объемы снижаются, - заявил президент Белоруссии. - Нас просто выталкивают с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам. Точно так по удобрениям и другим позициям. Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Татарском проливе обнаружено тело одного из летчиков Су-34
Москва вошла в десятку самых привлекательных и дешевых столиц мира
Представители США и КНДР провели переговоры в Стокгольме
В Роскосмосе представили проект системы спутников "Государево око"
Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложницу в клинике
В Таиланде арестовали вора-путешественника, который летал по миру и воровал чемоданы в аэропортах
Сотни мигрантов пробрались в США из Мексики через подкоп под стеной
Китай выразил крайнее недовольство новой стратегией ПРО США
В США предупредили о скорой приостановке работы федеральной судебной системы
В МИД РФ выразили озабоченность планами США по противоракетной обороне
Порошенко ответил на вопрос о коррупции возгласом "Слава Украине!"
Арктические комплексы "Панцирь-СА" поступят на вооружение в 2019 году
Американские санкции помогли России опередить Китай по запасам золота
«Звезды по требованию»: Япония запустила ракету для искусственных звездопадов
Посольство РФ в Норвегии разбирается в ситуации с задержанием россиянина
Не менее 20 человек погибли при авиаударе коалиции в Дейр-эз-Зоре
Путин сообщил о предстоящем визите президента Австрии в Россию
Где пройдет Детское Евровидение - 2019: выбран город проведения конкурса
В результате стрельбы около церкви Техаса погиб человек
Власти Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении
Hyundai начнет делать автомобили с российскими двигателями
Патриарху Кириллу присвоили звание почетного профессора РАН
Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34
Вооруженный пациент больницы в Баварии взял в заложники женщину
В Уэльсе за шестизначную сумму продали граффити Бэнкси на гараже
Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию
Лавров связал провокацию в Керченском проливе с выборами президента Украины
Женщина угрожает взорвать себя в центре Ульяновска
Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМД