2019-01-18T22:46:16+03:00
Общество

Владимир Соловьев - о своей полемике с Чубайсом: "Ему пора в монастырь - и каяться"

Телеведущий и глава Роснано поспорили о российской системе электроснабжения [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Чубайс вступил в полемику с Соловьевым. Фото: Владимир Веленгурин и Евгения ГусеваЧубайс вступил в полемику с Соловьевым. Фото: Владимир Веленгурин и Евгения Гусева
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Телеведущий в эфире радиостанции "Вести FM" раскритиковал главу Роснано за его слова об энергоэффективности экономики. Анатолий Борисович «в долгу не остался» и написал в своем Фейсбуке пост:

"Мог ли такой крупный энергетик и телевизионный эксперт, как В.Р. Соловьев не вступить в дискуссию об энергоэффективности, спрашиваем мы, простые телезрители? Нет, не мог не вступить - отвечает лично сам эксперт. И вступает! Посмотрите ключевой фрагмент. Посмотрите до конца - какая глубина, какая точность, какая страсть - человек же в конце просто заходится! По-моему, это любовь!

Есть нюанс. Владимир Рудольфович читает цифры про электровооруженность, измеряемую в киловатт-часах на человека. А мы спорили об энергоэффективности экономики. Она оценивается через энергоемкость и измеряется в рублях ВВП на тонну условного топлива. Это - разные показатели. Перепутал человек энергоемкость и электровооруженность.

Владимир Рудольфович, не расстраивайтесь. Не в первый раз. Вступили не туда, с вами это постоянно случается. Обтереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, я могу прислать) и снова вперёд! Ждём вас снова на арене (извините, зачеркнуто) на экране наших голубых телевизоров!"

Соловьев раскритиковал Чубайса за его слова об энергоэффективности экономики.

- Владимир, а что - действительно, Соловьев энергоемкость путает с энерговооруженностью, как считает Чубайс?

- Чубайс просто для начала послушал бы весь эфир. Потому что, если Чубайс собирается говорить об энергоэффективности, но при этом говорит, что какие счета должны платить граждане за коммуналку, - пусть сначала поинтересуется, как соотносится цена на киловатт со средней зарплатой в России и как в США.

Если Чубайс собирается говорить об энергоэффективности, то пусть немножечко подумает, что, когда он в 90-е годы довел страну до нищеты, он же не думал об обновлении жилищного фонда, он же не думал, как - каково отапливать такие дома, которые достались людям в наследство.

Он же вообще не думает. Он судит.

Задача Чубайса другая. Сначала у него была задача – забить гвоздь в гроб крышки коммунизма. А теперь он куда пытается забить гвозди?

- Да - куда?

- Он уничтожил все, что мог. Но - чтобы он через губу еще пытался кому-то что-то говорить…

Все его научные представления уже реализованы в совершенно пошлых ваучерных аукционах, в подлых залоговых аукционах...

Ему надо в монастырь. И каяться, каяться, каяться…

- Вы думаете, его примут в монастырь?

- Примут. Монастырь всех принимает. Ну, а если вера не позволяет, пусть учит Уголовный Кодекс.

У меня всегда только один вопрос к государству – почему этот человек до сих пор на должностях, на которые назначает власть?

- Да, почему?

- Я не знаю. Эффективность его работы такова, что похвастаться ему нечем. Но почему-то власть его по-прежнему всюду назначает. Какой-то непотопляемый человек. Зато топит все проекты, за которые берется. Яркий пример – Союз правых сил.

- Так его Чубайс утопил?

- А вы не помните, они ж тогда все вместе решили, что у Анатолия Борисовича большая узнаваемость и что ее удастся «конвертировать».

- То есть, вы «обтираться», как советует Чубайс, не будете…

- Обтираться - если только от его жалких слюней? Ну, пусть научится не плеваться при разговоре. Но ведь Чубайс боится прийти на эфир.

- А вы его зовете?

- Постоянно. Ему множество вопросов задают люди.

Вот господин Лурье провел целое расследование о том, как внезапно земелька, которую прикупил господин Чубайс, многократно выросла в цене, соседская – нет. И какая в этом роль сбежавшего в Лондон господина Минца.

К нему - Чубайсу - много вопросов. О том, как он распоряжался деньгами Роснано. Но он ходит на какие-то встречи только в тех ситуациях, когда ему удобно, и отвечает только через губу и избранно, и то, как выясняется, плюясь.

- И вы при этом называете его ленивым? Вы неправы, Владимир…

- Он очень ленивый. Ведь посмотрите, у него же не хватило ни ума, ни терпения, ни понимания, чтобы выслушать весь эфир.

Он человек клипового сознания. Максимум, у него, видно, хватает внимания на минуту инстаграма...

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