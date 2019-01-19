Звезды 10 лет спустя: Собчак прикрыла декольте, а Пугачева выбрала стиль «работающая мамочка»

Кто и зачем запустил флешмоб «Я в 2019-м, и я 10 лет назад», уже и не сказать. Зато несколько дней народ по всему миру с энтузиазмом публикует свои фотографии, радуя и пугая нас образами «до» и «после». Звезды, например, активно хвастаются своими «молодыми» кадрами или удачными изменениями во внешности десятилетие спустя. «Комсомолка» подключилась к всеобщему развлечению, посмотрев на архивные снимки российских знаменитостей и сравнив их с сегодняшним днем.

София Ротару

София Ротару. Фото: Мила СТРИЖ, instagram.com

Мы долго искали фотографии Софии Михайловны, для того чтобы можно было показать разницу между тем, что было, и тем, что стало. Но поиски закончились провалом: каким-то чудесным образом (говорят, далеко не при помощи горной лаванды) певица законсервировалась в образе «девчоночки-смуглянки». Но мы тут всеми руками за 71-летнюю Ротару как за единственный известный нам пример разумного использования достижений современной косметологии.

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва, instagram.com

Примадонна нашей эстрады в 2009 году даже не предполагала, что буквально через 4 года станет не прабабушкой, а молодой мамой. И выглядела как человек, который решил, что скромность - лучшее украшение возраста. Спустя 10 лет перед нами озорная женщина, полная жизни, которая любит и любима. В апреле этого года ей стукнет 70, но, как говорится, а кто даст?

Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев. Фото: Мила СТРИЖ, Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Если раньше при взгляде на этого артиста в голову приходили строки: «Я одинокий бродяга любви Казанова», то сейчас скорее хочется процитировать: «Исчезли солнечные дни». Слава богу, до состояния «Куда уехал цирк?» 69-летний певец еще не дошел.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета, Мила СТРИЖ

Единственное, что изменилось у этих артистов, - это длина волос: на двоих супруги отстригли около метра. Анжелика раньше отличалась причудливыми прическами, а ее супруг много лет не расставался с хвостом. Но стрижки 49-летней Варум и 50-летнему Агутину пошли только на пользу.

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Архив «ЭГ», Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Молодость плюс статус завидной невесты требовали показывать «товар» не только лицом, но и другими частями тела. Замужество, ребенок и попытка баллотироваться на пост Президента России несколько остепенили Ксению Собчак, во всяком случае глубокое декольте и тревожное мини из гардероба 37-летней телеведущей совсем исчезли. Может, и зря...

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Архив «ЭГ», Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Еще несколько лет назад эта великолепная джазовая певица была грозой журналистов, сейчас пыл Ларисы Долиной поумерился - даже выражение лица стало более дружелюбным. 63-летняя Лариса Александровна все больше предпочитает проводить время со своими внучкой и дочерью, что, видимо, сказалось на ее внешнем виде и выборе гардероба. Мы не хотим сказать «обабилась», мы хотим сказать «стала мягче».