Волочкова в стрингах нырнула в крещенскую купель

Анастасия Волочкова показала своим примером, что мороз и ветер – не повод отменять традиционное крещенское купание. Балерина окунулась в ледяную купель и поздравила своих поклонников в Инстаграме со светлым праздником. Разбив топориком лед, Волочкова смело шагнула в купель и окунулась, нырнув в ледяную крошку и студеную воду.

- Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео, - рассказала балерина.

Подписчики Анастасии восхитились ее смелостью и стойкостью. Правда, фолловеров артистки смутил ее выбор наряда для крещенского обряда. Балерина по традиции нарядилась в откровенное бикини, состоящее из очень открытого бюстгальтера и стрингов. «А почему не в рубашке окунаетесь?», «Купальник ну очень маленький!», «Анастасия, думаю, вам бы очень пошел сплошной закрытый купальник», - пеняют ей в комментариях. Впрочем, поклонники звезды сцены уже давно привыкли к ее микро-бикини, которых в гардеробе Волочковой бесчисленное множество. И, возможно, у балерины просто не нашлось более закрытого купального костюма.

volochkova_art Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. Всех с Крещением!

Анастасия по-прежнему не раскрывает имя своего загадочного возлюбленного. А поклонники вовсю гадают: все-таки на Мальдивах балерина отдыхала одна или с бойфрендом? Сначала Волочкова рассказывала в Инстаграме, что прилетела на острова одна – мол, ее мужчина остался в Москве из-за дел и бизнеса. Потом сообщила, как она счастлива, что они воссоединились и отдыхают вместе. А, вернувшись домой, снова запутала всех, похваставшись, что возлюбленный встречал ее в аэропорту с букетом роз. Артистку даже начали называть выдумщицей и обвинять ее в мистификации: «Настя, вы нас обманываете. И нет у вас никакого мужчины!». Но балерина в ответ заявила: ее любимый действительно прилетал к ней на Мальдивы. Но всего на несколько дней.

- Мои дорогие, а вы можете предположить, что у моего любимого человека много важных дел в Москве? Я очень счастлива, что он в своем напряженном графике нашел время, чтобы на несколько дней прилететь ко мне на Мальдивы! – рассказала Настя. – И я, честно говоря рада, что мы прилетали и улетали отдельно, потому что не дали повода сделать снимки инкогнито в аэропортах, по которым вы бы в очередной раз гадали, кто мой мужчина. Поэтому пока что можете гадать, как умеете: по часам, по носкам, по кофейной гуще.

- Этот человек настолько дорог для моего сердца, что я даже не хочу его никому показывать, - рассказывала Анастасия на шоу «Секрет на миллион». - Он очень сексуальный, яркий человек, через многое прошел в жизни, пережил немало взлетов и падений, это нас объединяет. Мне с ним просто очень хорошо.

Совсем скоро Анастасия отметит день рождения – 20 января артистке исполнится 43 года. Волочкова уже рассказала, что встретит праздник дома в кругу родных и близких. Пока балерина отдыхала на Мальдивах, ее 13-летняя дочь Ариадна гостила в Санкт-Петербурге у бабушки. Но теперь Ариша вернулась домой и, конечно, поздравит маму. Присоединится в этот день к семье артистки и ее любимый мужчина.