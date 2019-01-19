2019-01-19T15:48:01+03:00
Звезды

«Можно сказать, окунулась»: Бузова на Крещение вместо проруби села голым задом в снег в Куршевеле

Телеведущая возмутила Инстаграм своим легкомысленным поведением [видео]
Ирина СУХАНОВА
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Ольга Бузова отмечает Крещение в Куршевеле. Фото: Инстаграм.Ольга Бузова отмечает Крещение в Куршевеле. Фото: Инстаграм.
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Ольга Бузова после новогодних каникул на солнечных Мальдивах отправилась в заснеженный Куршевель. На французском горнолыжном курорте телеведущая планирует отпраздновать свой день рождения – 20 января ей исполнится 33 года. Компанию певице составила ее сестра Анна и близкие подруги. Девичья компания сняла роскошное двухэтажное шале, в котором девушки развлекаются, пьют шампанское и, конечно, много фотографируются. Ольга решила повторить опыт западных звезд и сделать снимок в купальнике на снегу. Подобные кадры уже есть в Инстаграмах супермоделей Кендалл Дженнер и сестричек Кардашьян. Бузова решила не отставать от них и тоже сделать эффектный кадр. Видеороликом того, как она снимает гламурное фото, Оля поделилась в Инстаграме.

Нарядившись в купальник с мультяшным зайцем, максимально обнажившим ее «пятую точку», Ольга вышла на улицу и попыталась забраться поглубже в сугроб. Сестра Анна в это время снимала процесс создания постановочного снимка на видео. Хихикая и причитая, как ей холодно, Бузова переминалась в сугробе с ноги на ногу, то и дело сверкая на камеру крепкими, загорелыми под Мальдивским солнцем ягодицами. Собственно, видеосъемка и была затеяна с целью похвастаться «попой как орех», но Оля попыталась выдать ролик за поздравление православных со светлым праздником Крещения.

- Всегда мечтала о такой фотографии в снегу, но что-то пошло не так. Впрочем, как всегда. Всем доброе утро. И с крещением. Можно считать, что окунулась в проруби, - написала Бузова на своей страничке в соцсети.

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Всегда мечтала о такой фотографии в снегу, но что то пошло не так Впрочем, как всегда Всем доброе утро И с крещением можно считать, что окунулась в проруби
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Видеоролик телеведущей возмутил пользователей Инстаграма: многие посчитали поздравление Ольги и снятый ею видеоролик кощунственным, а ее купальник – слишком откровенным. «Четвёртый десяток пошёл, а разум остался на уровне 18 лет», «Зачем в таком виде поздравлять с православным праздником! Ничего святого у человека не осталось!», «Оля, Крещение в таком купальнике – это нескромно», «Как не стыдно смеяться над традицией крещенский купаний! Это кощунство!», - пишут фолловеры в комментариях к видео.

Впрочем, телеведущая давно привыкла не реагировать на критические замечания и поступать по-своему.

- Фото в купальнике и в снегу – done, - сообщила она поклонникам. - Теперь надеваю горнолыжный костюм, и на склон.

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