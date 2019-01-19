2019-01-20T01:57:20+03:00
Звезды

Андрей Аршавин впервые за долгое время встретился с детьми от Барановской

Футболист вспомнил о своих родительских обязанностях [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Аршавин ушел от своей гражданской жены Юлии Барановской пять лет назад, оставив ее одну с тремя детьми.Аршавин ушел от своей гражданской жены Юлии Барановской пять лет назад, оставив ее одну с тремя детьми.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Андрей Аршавин ушел от своей гражданской жены Юлии Барановской пять лет назад, оставив ее одну с тремя детьми. С тех пор телеведущая не раз рассказывала, что Андрей совсем не интересуется отпрысками и не видится с ними. Вопрос общения отца с детьми всегда был больной темой для Юлии. А вот Андрея разлука, похоже, совсем не волновала. И вот теперь, после переезда из Казахстана, где спортсмен играл в местном футбольном клубе Кайрат, в родной Санкт-Петербург Аршавин наконец-то решил наладить отношения со старшими детьми. Впервые за долгое время футболист увиделся с сыновьями. В Инстаграме спортсмена появилась фотография, на которой он снят вместе с сыновьями – 13-летним Артемом и 6-летим Арсением.

Встреча отца и сыновей прошла в кафе. По снимку особенно заметно, насколько мальчики похожи на отца. Отметил это и сам футболист.

- Мои клоны. Люблю вас! – написал Аршавин в Инстаграме.

Андрей впервые за долгое время встретился с сыновьями - Артемом и Арсением. Фото: Инстаграм.

Андрей впервые за долгое время встретился с сыновьями - Артемом и Арсением. Фото: Инстаграм.

Андрей также сходил на спортивную тренировку младшего Арсения: мальчик, как и его знаменитый отец, занимается футболом. Отец с умилением наблюдал, как его наследник бегает по полю и радовался каждому забитому его командой голу.

Недавно спортсмен сменил работу: у него закончился контракт с «Кайратом», и Аршавин вернулся в родной Питер. Андрей получил должность в составе футбольного клуба «Зенит». Новая работа придется спортсмену весьма кстати, ведь ему придется платить алименты сразу двум бывшим женам на четверых детей.

Несколько месяцев назад Аршавин развелся со второй женой Алисой Казьминой. Андрей и Алиса были вместе шесть лет, из-за эффектной брюнетки экс-звезда «Зенита» оставил Барановскую и старших детей. Спортсмен и его питерская пассия поженились в 2016 году, когда Алиса была беременна их дочкой Есенией. Сейчас девочке полтора года, и как недавно посетовала Казьмина, малышка практически не видит папу.

Андрей показал в Инстаграме, как он с сыновьями идет на тренировку.

Андрей показал в Инстаграме, как он с сыновьями идет на тренировку.

Как признается вторая жена спортсмена, их брак дал трещину из-за многочисленных походов Андрея налево, которые она устала терпеть. Последней каплей стал роман футболиста с 21-летней сотрудницей известной авиакомпании Кариной. Влюбленные встречались и обменивались страстными сообщениями, не слишком скрываясь от жены игрока.

- Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум, - рассказывала Алиса Аршавина в интервью «СтарХиту». - Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки…

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Заводить отношения на стороне Андрею не мешала даже беременность жены – как в случае с Юлией Барановской, так и с Алисой Казьминой. Спортсмен оставил Барановскую, когда она ждала их младшего сына. Беременная Алиса тоже подозревала мужа в неверности, но закрывала на все глаза ради будущего ребенка. Уже после рождения дочки она не раз порывалась уйти от Андрея, но потом прощала и мирилась с ним. Пока, наконец, измены спортсмена не стали очевидными, а снимки его похождений с молодыми подругами не попали в прессу. Футболист тусовался с девушками в ночных клубах и катал их на лошадях по ночному Санкт-Петербургу.

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