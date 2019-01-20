10 советов, как общаться с врачом, чтобы вас качественно лечили

По данным соцопросов сегодня более 31% россиян, то есть каждый третий, так или иначе пользуются платными медуслугами. На первом месте по тратам традиционно стоматология. Также пациенты часто обращаются за плату к эндокринологам, гинекологам, аллергологам и другим специалистам, доплачивают за некоторые виды анализов. Как сделать так, чтобы визит к доктору был максимально продуктивным? Для самих врачей разработаны рекомендации («гайдлайны»), то есть алгоритмы и протоколы диагностики и лечения. Между тем от пациента тоже зависит немало. На результаты лечения серьезно влияет готовность добросовестно подойти к процессу, найти общий язык с врачом и даже оценить его профессионализм. Да-да, есть звоночки, которые однозначно сигналят, что от доктора пора бежать, предупреждают эксперты - например, если вам предлагают «поднять иммунитет» иммуномодулятором или «вылечить» гомеопатией.

Полезные советы для пациентов, подкрепленные многолетним опытом - своим и коллег-медиков - дал известный научно-медицинский просветитель, врач-кардиолог, член Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

Отметим, что эти рекомендации во многом подойдут не только при визитах к врачам за плату, но и при лечении в районных поликлиниках и больницах по полису ОМС. Как известно, по факту медикам отводят лимиты на прием пациентов (хотя, официально и объявляется, что они не обязательны - см. ниже «В тему»). Грамотная подготовка поможет быстрее найти общий язык с доктором и настроить его уделить максимальное внимание вашему здоровью.

«Врачи ведь думают о вас, дорогие пациенты, подумайте и вы о них, - призывает Ярослав Ашихмин. - Следование правилам, изложенным ниже, не поверите, может кардинально изменить отношение к вам и (увы и ах!) качество медицинской помощи».

Кардиолог Ярослав Ашихмин. Фото: Никита Назаркин

1. Придите заранее, за 10 минут. Время - это самое ценное, что у нас есть. «Самый плохой пациент» в понимании врачей - тот, кто занял окно времени и просто не пришел, не предупредил.

2. Возьмите с собой выписки о вашем состоянии здоровья и анализы.

Подходите к вопросу разумно, советует эксперт. Если у вас долгая хроническая болезнь, последствия давней тяжелой травмы и т.п., можно принести справки наиболее серьезных обследований последних 3 - 5 лет. В целом же, как правило, врачам интересны справки о текущем состоянии здоровья за последний год.

В идеале - для повышения эффективности приема - желательно сложить документы в папку: «Один лист в один прозрачный файл. Пожалуйста, не засовывайте все 10 листов в один файл», - призывает врач. И обратите внимание: если вы идете к кардиологу, ему могут потребоваться и выписки из инфекционной больницы, и заключения лора, и гинеколога. Так что возьмите справки и анализы, описывающие все области вашего здоровья, а не только то направление, на котором специализируется конкретный врач. Это нужно для грамотного комплексного подхода к лечению.

3. Напишите/распечатайте список все лекарств и - обязательно! - биодобавок, включая витаминные комплексы, которые вы принимаете и принимали в течение последних месяцев. Непременно укажите дозы.

«Корректировать схему лечения гипертонии не так просто, если пациент сообщает, что принимает «такие белые ромбики, сейчас позвоню уточнить жене», - приводит частый пример доктор Ашихмин.

Возьмите с собой выписки о вашем состоянии здоровья и анализыФото: EAST NEWS

4. Перечислите на листе бумаги свои аллергии, случаи непереносимости лекарств и перенесенные заболевания.

«Да, кстати, еще у меня ВИЧ/операция на сердце в детстве/кровоизлияние в мозг, но это все так давно было», - говорят некоторые пациенты уже на выходе из кабинета, а то и вообще умалчивают. Так делать не надо, вам же хуже будет, - предупреждает эксперт.

5. Не грузите врачей лишней информацией.

- Чисто по-человечески можно понять попытку излить всю вашу душу и тяжелую жизнь. Но если врач не психотерапевт, то ему на самом деле не важно, какая была погода и какой сорт вишни вы сажали в тот день, когда случился инфаркт миокарда. Излишняя говорливость сбивает с толку и просто крадет время, которое может быть потрачено на реально необходимые медицинские меры.

6. Когда доктор назначает препарат для приема «длительно» или «постоянно», это значит, что лекарство нужно принимать именно постоянно. Или пока не изобретут препарат лучше.

- Если вам выдают назначение принимать таблетку «в дозе 2 мг в сутки, решение о коррекции дозы через 15 дней на очном приеме», это не значит, что через 15 дней вы должны забить на прием врача и перестать принимать лекарство, - подчеркивает Ярослав Ашихмин. - Такая формулировка означает, что препарат, скорее всего, нужно будет принимать и дальше, более того, возможно, понадобится увеличить дозу.

7. Прямо спросите, как с врачом поддерживать контакт после приема. Можно ли писать ему в мессенджеры, на почту, когда удобно звонить.

- Нередко врачи дают личный телефон и очень даже за, если вы позвоните в намеченное время, мы это очень ценим. При этом мало что так испепеляет психику врачей, как звонки в запретное время, когда оно оговорено. Многие доктора работают с 6 - 7 утра, и в 9 вечера вы рискуете разбудить доктора.

8. Задавайте вопросы: «Есть ли лечение лучше? Можно ли еще что-то сделать?».

- Этот вопрос задает не более 1% пациентов. А он-то как раз может быть решающим.

9. Будьте готовы к тому, что если вы очень эмоционально относитесь к симптомам, вам может быть рекомендована консультация психиатра или психотерапевта дополнительно к лечению у кардиолога и гастроэнтеролога. Это не значит, что вы псих. Почти все тяжелые болезни травмируют психику, боль как бы переносится из тела в голову. И даже если мы излечим тело, жалобы могут остаться, без психотерапевта тут никак.

Когда доктор назначает препарат для приема «длительно» или «постоянно», это значит, что лекарство нужно принимать именно постоянноФото: EAST NEWS

10. Требуйте разъяснений, если вам что-то непонятно. До упора. Не уверены в словах врача? Обратитесь к другому доктору за вторым мнением.

- И еще. Пожалуйста, если вы способны обслуживать себя, примите перед визитом к врачу душ с использованием мыла или геля. Эта просьба-совет наболела у многих из медицинского сообщества, - говорит Ярослав Ашихмин.

В ТЕМУ

На прием у терапевта - 15 минут, у гинеколога - 22 минуты

Врачи, принимающие пациентов бесплатно по полисам ОМС, часто сетуют, что зажаты нормативами: есть ограничения по времени приема на каждого больного. В Минздраве уверяют, что на самом деле эти нормы адресованы не докторам, а организаторам здравоохранения, то есть органам власти, главврачам. Лечащий врач должен принимать пациента ровно столько, сколько необходимо с учетом состояния его здоровья, подчеркивают в ведомстве. В то время как нормативы нужны для организационной работы: расчета нагрузки на каждого врача, определения необходимой численности медперсонала, других норм труда врачей.

На сегодня действует приказ Минздрава РФ от 2.07.2015 г. № 290н. Исходя из него, в среднем на прием пациента предусматривается:

- участковому врач-педиатру - 15 минут;

- участковому врачу-терапевту - 15 минут;

- врачу общей практики (семейному врачу) - 18 минут;

- врачу-неврологу - 22 минуты;

- врачу-оториноларингологу - 16 минут;

- врачу-офтальмологу - 14 минут;

- врачу-акушеру-гинекологу - 22 минуты.

Подготовила Анна ДОБРЮХА.