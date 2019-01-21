2019-01-21T12:32:53+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева опубликовала фото со своим бойфрендом

Известная фигуристка выставила у себя в Инстаграм селфи со своим молодым человеком Андреем Лазукиным и подписала: «Герлфренд Лазукина»
Сергей КИРИЛЛОВ
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История эта началась еще в ноябре прошлого годаИстория эта началась еще в ноябре прошлого годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Почему именно так? История эта началась еще в ноябре прошлого года, когда перед этапом Гран-при по фигурному катанию в Москве 21-летнего фигуриста из Санкт-Петербурга все стали называть не иначе, как «бойфренд Туктамышевой». От своей близости к экс-чемпионке мира он не отказывался, но ужасно злился, когда журналисты его спрашивали об этом. «Это какое-то неуважение... Надоели эти все "бойфренд Туктамышевой" в заголовках», - говорил Андрей в одном их интервью.

А фигурист он неплохой - в этом сезоне выиграл Мемориал Панина, на том самом этапе Гран-При в Москве занял седьмое место, лишь немного проиграв лидеру команды Михаилу Коляде, который был 4-м. А потом сам стал 4-м на чемпионате России в Саранске. Но иначе как «бойфрендом» его никто не называл. И вот Туктамышева, которая вместе с Лазукиным тренируется у Алексея Мишина, восстановила справедливость.

Кстати, оба они на стартующий в Минске чемпионат Европы не попали, но заявлены на Универсиаду, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Правда, Алексей Мишин рассказывал «КП», что в Красноярск Лиза может и не поедет, поскольку будет готовиться к чемпионату мира. Тренерский совет федерации решил, что после ЧЕ в команде могут произойти замены и тогда в состав попадет Туктамышева, пропустившая отбор на чемпионате России из-за болезни.

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