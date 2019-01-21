Артисты «Росгосцирка» завоевали «Золотого клоуна»

На международном фестивале в Монако артисты «Королевского цирка Гии Эрадзе» завоевали сразу две высшие награды индустрии – «Золотого клоуна» и «Серебряного клоуна». Их еще называют цирковым «Оскаром». Также в копилке артистов «Росгосцирка» 8 специальных призов фестиваля.

«Золотого клоуна» получил коллектив «Королевского цирка Гии Эрадзе». Это произошло впервые в истории современной России, когда высшую награду получил цирковой коллектив.

«Серебряный клоун» достался группе акробатов п/р Михаила Филинова за номер «Встречные качели» (о награжденных в других номинациях читайте ниже). Торжественная церемония награждения состоится во вторник 22 января.

Обратим внимание, что в этом году «Росгосцирк» отправил в Монте-Карло 60 человек, все – артисты «Королевского цирка» Гии Эрадзе. Это - рекордное количество: за всю историю участия в фестивале компания никогда не отправляла на него больше 20 человек.

Международный цирковой фестиваль проходит в Монте-Карло уже 43-й раз. Он был основан князем Монако Ренье III в 1974 году. С 2006 года президентом фестиваля является принцесса Стефания.

Специальные призы:

PRIX TMC MONTE-CARLO - «Белый блок» «Королевского цирка Гии Эрадзе».

PRIX ERICH ROZEWICZ - Заслуженный артист России Гия Эрадзе.

PRIX SPECIAL EMILIEN BOUGLIONE - балет «Королевского цирка Гии Эрадзе».

PRIX SPECIAL CHIMELONG GROUP - Групповая трансформация «Фаберже».

PRIX SPECIAL STARDUST CIRCUS INTERNATIONAL - «Встречные качели» п/р Михаила Филинова.

PRIX SPECIAL MOIRA ORFEI - конный аттракцион «Джигиты. Русь» п/р Рустама Газзаева.

PRIX SPECIAL GANDEY - «Цыганская любовь» п/р Ю.Володченков.

PRIX SPECIAL «PAULINE DUCRUET» - самые красивые костюмы от «Королевского цирка Гии Эрадзе».