«Распутин не был ни изменщиком, ни обманщиком. Он до последнего вздоха был верен царской семье…»

В гостях у программы «Книжная полка» побывал ректор Литинститута им. А. М. Горького Алексей Варламов, автор множества биографических книг и романов, в том числе - «Душа моя Павел» и «Мысленный волк». В последнем одним из главных действующих лиц был Григорий Распутин. Но кроме «Мысленного волка», фантазии о Серебряном веке, Варламов - автор очень серьезного, самого большого и непредвзятого исследования жизни и судьбы Григория Распутина, вышедшего несколько лет назад в серии ЖЗЛ.

Сегодня, в день 150-летнего юбилея придворного старца мы публикуем самые интересные фрагменты из интервью. Кем все-таки был Распутин? Святым? Или жуликом? Заговаривал ли он кровь у цесаревича? И можно ли винить «старца» в гибели монархии?

«АГОНИЯ» - ХОРОШИЙ ФИЛЬМ, НО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИКА - КЛЮКВА»

- Когда я писал биографию Григория Распутина, она получилась очень насыщенная документами. Раньше я писал биографии писателей – о них многое можно было почерпнуть в их текстах. А о Распутине – только свидетельства современников.

- Когда я писал роман «Мысленный волк» о России в начале ХХ века, Распутин очень мне пригодился. История о неудавшемся покушении на него летом 1914 года, как известно, совпала с убийством эрц-герцога Фердинанда, и некоторые исследователи видят между этими событиями прямую связь. Потому что Распутин был ярым противником вступления России в Первую мировую войну. Есть версия, что убив его, хотели устранить человека, который мог отговорить царя от участия в войне… Связь между этими событиями, с моей точки зрения, спекулятивная. На самом деле Распутина пытались убить совершенно другие люди, к Сараево и к Фердинанду отношения не имевшие. Эту конспирологическую версию я выдвинул в романе «Мысленный волк», но биография – это документальная работа.

- Алексей Николаевич, а каким был настоящий Распутин? Можно ли его винить в исторических бедах России?

- Чем больше я занимаюсь прошлым, тем более убеждаюсь, что историческим деятелям бессмысленно ставить оценки за поведение. У меня такая идея: мы должны их понимать. Я стал писать книгу о Распутине в серии ЖЗЛ для издательства «Молодая гвардия» потому, что были две противоположные точки зрения. Одна такая: это страшный демон, который всех околдовал, развратный и кошмарный и действительно виноват во многих бедах. А другая – неожиданная. Однажды я поехал по делам в Тюмень и нас повезли на экскурсию в его родное село Покровское. И там из разговоров с местными выяснилось, что обвинения – ложны, что это был святой человек, его оболгали масоны, а на самом деле его надо канонизировать…

Ректор Литинститута им. А. М. Горького Алексей ВарламовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Меня привлекла эта полярная разница мнений, и захотелось разобраться. Плюс Распутин сыграл значительную роль в биографии Алексея Толстого, о котором я писал книгу. Мне захотелось самому разобраться, кем же был Григорий Распутин?

Что я понял: люди, которые принадлежат к той или иной «партии» - они заранее знают «результат» и подгоняют факты под этот результат – берут цитаты и обрывают их там, где им удобно. Скажем, Радзинский, или Любовь Миллер, которая написала книгу, что царская семья – жертва темной силы Распутина… Вот они поставят точку в одном месте. А есть такой Олег Платонов, борец с масонами, - он в другом месте поставит точку. И докажет вам, что Распутин – святой человек. Мне изначально было все равно. Когда я стал им заниматься, я просто понял, что все было много сложнее. Самое главное для меня было открытие – то, что не мы начали исследовать феномен Распутина. Его начали изучать еще при его жизни очень глубокие, серьезные люди. О нем писали Бердяев, Булгаков, Блок. В.В. Розанов – потрясающе, с любовью и восхищением. Клюев писал совершенно изумительно в автобиографической «Гагарьей судьбине». И именно эти люди как бы задали высоту обсуждения этой фигуры. Они подняли планку, которую потом, - благодаря бульварной прессе, благодаря потоку массовой культуры, включая группу Boney M и фильм «Агония» Элема Климова, - обрушили. Фильм Климова – по большому счету хороший, как произведение искусства, но с точки зрения исторической правды – клюква! Я понял, что нужно хоть сколько-то попытаться приподнять обсуждение. И вот в таком ключе я писал свою биографию Распутина, привлекая самые разные мнения – книга получилась довольно толстая. Распутин был человек – очень талантливый, невероятно красноречивый, с богатейшим жизненным опытом, видимо, прекрасный собеседник.

«ЕГО УБИЛИ, ПОТОМУ ЧТО КАЗАЛОСЬ: БЕЗ РАСПУТИНА ЦАРЬ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ БОЛЕЕ ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ»

- Так он умел заговаривать кровь царевичу Алексею, страдавшему от гемофилии?

- Да, умел. Это правда, это подтверждается в разных источниках. Не только он обладал такими способностями, были и другие знахари. Но его дружба с царской семьей не только этим была мотивирована. Царь и царица действительно в нем видели святого человека. Особенно царица. Она была женщина очень экзальтированная, религиозная, и для нее он был старец, друг, советчик. И вот это сыграло в истории России, к сожалению, очень отрицательную роль. Для меня история Распутина – это история благих намерений, которые плохо кончились.

Уже после отречения царь написал в дневнике: «Кругом измена, трусость и обман». Распутин не был ни изменщиком, ни трусом, ни обманщиком. Он до последнего вздоха был верен царской семье. Он принял мученическую смерть. Принял от людей, которые мне не симпатичны, но они тоже не были врагами России. Они убивали его из патриотических соображений. Были две сестры – Александра Федоровна и Елизавета Федоровна. Царица и великая княгиня, которая ушла в монастырь и возглавляла Марфо-Мариинскую обитель в Москве. Когда произошло убийство Распутина, царица оплакивала гибель своего друга, а Елизавета Федоровна послала убийце Юсупову поздравительную телеграмму в благодарность за то, что он совершил. Обе сестры ныне канонизированы русской церковью. Это противоречие, которое на небе как-то можно примирить, а на земле – чрезвычайно сложно. То, как развивалась деятельность Распутина, а главное – то, как она отражалась в прессе, в общественном мнении – все это привело к изоляции царской семьи – вот что самое ужасное. Заметьте: когда царь отрекся от престола, ощущая кругом предательство – это был горький приговор всем. И никто – ни армия, ни церковь, ни Дума, ни высшее общество, ни интеллигенция – почти никто не вступился за русскую монархию. И во многом причина тому – Распутин. Действительно, Распутин вмешивался в церковные дела. Хотя это вмешательство было очень гиперболизировано.

- Кроме того, широко обсуждалась его развращенность, ему приписывали роман с подругой царицы Анной Вырубовой, издавали даже дневник якобы от ее имени.

- Один из пасквилей в 20-е годы сочинил один из моих героев, Алексей Николаевич Толстой. Это был так называемый «Дневник фрейлины Вырубовой» - абсолютно похабное, хотя, как всегда у Толстого, талантливое произведение. А что касается правды, то Вырубова вообще была девственница. Это исторический факт: она прошла медицинское освидетельствование в Петропавловской крепости, когда ее арестовали после Февральской революции. У Распутина было много врагов, потому что он был влиятельный человек. А кому понравится, когда у царского трона появляется некто – влиятельный, непредсказуемый и любые попытки его удалить разбиваются о глухую стену? Ведь сколько раз его пытались отвести от царской семьи – ничего не получалось. Назрела идея убить Распутина, потому что казалось: без него царь будет принимать более правильные решения. Без Распутина не будет таких слабых кадровых назначений, которые были в последние годы Российской империи. И, наконец, миф о том, что идут сепаратные переговоры между Россией и Германией, которые одобряет Распутин – сыграл свою роль. Тут и Англия была очень заинтересована в том, чтобы переговоры не состоялись, поэтому одним из убийц Григория Ефимовича был английский офицер, разведчик Освальд Рейнер. Хотя на самом деле никакого сепаратного мира с Германией Распутин не хотел. Об этом стало известно после революции, когда стали появляться исторические книги на эту тему. Он считал, что не надо вступать в войну. Сохранилось совершенно потрясающее его письмо царю, которое говорит о его уме, таланте, мужицком здравомыслии. Но когда уже вступили, он говорил, что нужно побеждать. Он хорошо понимал, к чему приведет Россию поражение. И поэтому не был сторонником сепаратного мира! Но все боялись, все дули на воду. Решили: мы его убьем и будет лучше, а в итоге это только приблизило революцию. Убийство Распутина спровоцировало хаос.

- Николай Второй был слабым человеком?

- Я не считаю, что царь был слабый, просто время, которое ему выпало, было ему не по силам. Но тем не менее, то, что он не наказал убийц, среди которых был великий князь Дмитрай Павлович – это было проявление слабости. И ускорило падение дома Романовых.